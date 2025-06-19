Carlos Martínez traza como “punto de no retorno” para el PSOE que la corrupción pase a ser “orgánica” e “institucional”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El secretario general del PSCyL y alcalde de Soria, Carlos Martínez, aseguró hoy que habrá un “punto de no retorno” o “de inflexión” si la corrupción pasa de afectar a “personas”, a ser “orgánica” e “institucional”, tras lo conocido sobre los dos exsecretarios de Organización Santos Cerdán y José Luis Ábalos y su vinculación con el exasesor Koldo García.

El dirigente socialista, entrevistado en el programa Espejo Público de Antena 3, confesó sentirse “preocupado” por todo lo que está sucediendo y expresó su “vergüenza total y absoluta”, al tiempo que trasladó unas “claras disculpas” a toda la militancia socialista, así como a la ciudadanía española.

En ese sentido, Carlos Martínez insistió en que el PSOE no es una “única persona”, ni el secretario general -Pedro Sánchez, ni el de Organización, por lo que señaló que habrá “un punto de inflexión” si todo lo conocido escala a una corrupción “orgánica” e “institucional”, “más allá de las personas”, ya que admitió esto sería “mucho más grave”, informa Ical.

Asimismo, el secretario general del PSCyL insistió en que se debe ser “respetuosos” con los tiempos del partido, que celebrará el próximo 5 de julio un Comité Federal, máximo órgano entre congresos, en Madrid. Además, garantizó que se depurarán responsabilidades “caiga quien caiga”, como expresó la alcaldesa socialista de Palencia, Miriam Andrés.

Al respecto, Carlos Martínez apuntó el partido está por encima de las personas y se mostró confiado en que habrá una “investigación a fondo” y que se acabarán asumiendo las responsabilidades “del primero al último” de los miembros, ya que señaló que la “indignación” de la sociedad es la misma que la que tiene ahora la militancia socialista.

Igualmente, el secretario autonómico del PSOE restó importancia a las “voces críticas” que están surgiendo, como la del exdirigente socialista Tomás Gómez, ya que a su juicio cuando “las aguas bajan tan revueltas y tan turbias”, algunos quieren “recuperar viejas peleas” del partido. Por ello, apostó por las auditorías internas y mecanismos de control para depurar las responsabilidades desde el punto de vista orgánico.

De la misma forma, Carlos Martínez se mostró “absolutamente tranquilo” ante las “elucubraciones” sobre supuestas conversaciones entre Ábalos y el presidente del Gobierno, que guardaría el exministro en un disco duro que incautó la Guardia Civil en el registro practicado en su casa y que una mujer que lo acompañaba en ese momento trató de esconder en su pantalón para sacarlo al exterior. “Nadie que esté permanentemente haciendo grabaciones está limpio”, dijo.

Al respecto, el dirigente socialista pidió bajar el “diapasón” y buscar puntos de encuentro para evitar espectáculos “dantescos” como los vividos en el Congreso de los Diputados, porque eso aleja a la ciudadanía de las instituciones. Además, reconoció que recuperar la confianza perdida es “lo que más cuesta” a los políticos.

Finalmente, Carlos Martínez marcó diferencias entre lo que hace el PSOE en Castilla y León y el PP como oposición al Gobierno de Sánchez. Recordó que los socialistas han ofrecido un acuerdo para aprobar los presupuestos de la Comunidad, a pesar de que en septiembre comienza el juicio de la conocida como ‘trama eólica’ sobre el cobro de presuntas comisiones, con 16 encausados, algunos exaltos cargos de la Junta.