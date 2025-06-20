La consejera de Familia destaca que Castilla y León es líder en atención temprana a personas con discapacidad

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, inaugura el XIV Encuentro de Personas con Discapacidad.Miriam Chacón Antón

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, resaltó hoy que Castilla y León es líder en atención temprana a las personas con discapacidad, con más de 3.000 niños atendidos, de lo que un tercio viven en el medio rural.

Blanco, que realizó estas declaraciones antes de participar en un encuentro organizado por la Diputación Provincial de Valladolid para celebrar las bodas de plata de la puesta en marcha de red de atención a las personas con discapacidad, explicó que en el caso de los niños de cero a tres años la atención se presta a todos, mientras que entre los menores de tres a seis solo se atiende a los que no están escolarizados, informa Ical.

Al mismo tiempo, la vicepresidenta puso en valor el trabajo de los equipos itinerantes de atención temprana que la Consejería de Familia tiene concertados con entidades del Tercer Sector, que son las que mejor conocen las demandas y las necesidades, y que permiten a la población del medio rural no tener que desplazarse para poder acceder a servicios de fisioterapia, logopedia o rehabilitación, entre otros.

En este sentido, recalcó que el compromiso de la Junta es acercar todos los servicios al medio rural y también iniciativas que permitan la integración de las personas con discapacidad. “En eso vamos a seguir trabajando y mejorando, y no lo podemos hacer sin la colaboración de las corporaciones locales y las entidades del tercer sector”, afirmó.

Además, anunció que se seguirán poniendo en marcha nuevas medidas y más recursos y recordó la importancia de la aprobación, el pasado año, de la Ley de apoyo al proyecto de vidas de las personas con discapacidad, que lo que pretende es garantizar la atención a lo largo de todas las etapas de la vida.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, destacó la importancia de un servicio que lleva 25 años mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad y rompiendo barreras en favor de la inclusión.

Íscar también agradeció el apoyo de la Junta de Castilla a un servicio que este año cuenta con 2,3 millones de euros de presupuesto, de los que 800.000 son aportados por la Administración autonómica. A su vez, anunció la puesta en marcha una nueva vivienda tutelada en Tordesillas, en la que se ha invertido 700.000 euros.

En total, la red de la Diputación ofrece servicios a 217 personas de 72 municipios, así como a tres usuarios que son de otras provincias, y esta integrada por cuatro viviendas un centro de día y 13 talleres. “Desde hace 25 años, gracias a esta red rural “vamos rompiendo barreras y vamos logrando que las personas con discapacidad se integran dentro de la sociedad de la provincia de Valladolid”, aseveró Íscar.