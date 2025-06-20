La Usal contribuye a implantar en Salamanca un proyecto sanitario para detectar anomalías cardíacas como prevención de ictus

La Agencia Ical ofrece cobertura gráfica de la actividad de la jornada en el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, Fàcyl 2025.Susana Martín

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Universidad de Salamanca contribuirá a implantar el proyecto ‘Pulso vital 2.0’, desarrollado por el grupo Recoletas Salud, cuyo objetivo es detectar anomalías cardíaca en la población, especialmente de edad avanzada, para prevenir la aparición de Ictus. La iniciativa prevé incorporar conocimientos de inteligencia artificial a través del grupo de investigación Bisite, de la Usal, para mejorar una herramienta ya implantada en la mayoría de municipios de Zamora, origen del proyecto.

Así lo avanzó hoy, en declaraciones recogidas por Ical en la sala de prensa de las Escuelas Menores, el rector de la Universidad de Salamanca, Juna Manuel Corchado, quien recordó que cada año se contabilizan más de 120.000 casos de ictus en España, una patología que tiene mayor incidencia en mayores de 45 años y, según matizó, “es muy importante, no solo tratar los síntomas, sino, sobre todo, prevenirla”.

De ahí este proyecto de Recoletas que, desde este momento, cuenta con los conocimientos del grupo de investigación Bisite para impulsar mecanismos que permitan la detección de fibrilación auricular, que está directamente relacionada con el riesgo de accidente cardiovascular e ictus, multiplicando por cinco la posibilidad de padecerlo. Esta patología es una de las arritmias más frecuentes en la práctica clínica que puedan originar un ictus.

“El grupo Bisite ya ha empezado a trabajar en mejorar los sistemas de detección con la ventaja de los avances de la inteligencia artificial. Con estos mecanismos, estamos buscando la relación entre esta patología y otros factores que puedan ser una medida de desarrollo de ictus. Gracias a la IA vamos a trabajar en varios dispositivos para monitorizar la actividad cardíaca y detectar anomalías.

Porque el médico del futuro no cura, sino que se centra en la prevención de enfermedades”, reflexionó el rector.

El proyecto, que cuenta con financiación europea y un periodo de implantación de tres años, se basa en la monitorización remota, la telemedicina, los algoritmos inteligentes y, en definitiva, matizó el rector, en la medicina de precisión y la medicina personalizada. “En un momento en el que la salud pública requiere soluciones eficaces, esta iniciativa se anticipa al cambio”, concluyó el rector.

Por su parte, el director territorial de Recoletas Salud, Óscar Iglesias, recordó que cada seis minutos se produce un ictus en España y a día de hoy es la segunda causa de muerte y el primer caso de invalidez en los países occidentales. Asimismo, afecta más a las mujeres, ya que en España es la primera causa de muerte, lo que supone que fallecen más del doble de mujeres por ictus que por cáncer de mama y la incidencia del ictus es 14 veces más mortal que los accidentes de tráfico.

Iglesias explicó que ‘Pulso Vital’ nació en 2022 en Zamora y desde entonces, promueve la prevención del ictus en esa provincia, mediante la detección temprana de la fibrilación auricular, asociada a más del 30 por ciento de los ictus. Para ello, se crearon puntos de salud permanentes que fueron instalados en 60 localidades, consistentes en un tótem en el que está inserta una tablet que permite hacerse en 30 segundos un electrocardiograma y poder tener un diagnóstico rápido. En caso de detectar cualquier anomalía, las personas contactan por videollamada para recibir atención médica gratuita.

Para Óscar Iglesias “es un proyecto importante del que nos sentimos orgullosos porque hemos demostrado que Pulso Vital salva vidas”. Según indicó, es “un servicio a la España despoblada” que ha derivado en más de 350 consultas médicas gratuitas. En concreto, según sus cifras, de las 52.523 mediciones se ha llegado a detectar fibrilación auricular en 1.258, “lo que ha supuesto que, con un sencillo tratamiento, se haya reducido el riesgo de ictus por haber llegado a tiempo”.