La Junta lanza la 'Escuela de Pacientes' para el autocuidado y la participación en la salud

La Consejería de Sanidad ha transformado su conocida Aula del Paciente, en funcionamiento desde 2011 en el Portal de Salud, en la denominada 'Escuela de Pacientes', integrada formalmente en la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía para mejorar la alfabetización sanitaria, fomentar el autocuidado, el bienestar emocional y la toma de decisiones informadas.

La 'Escuela de Pacientes' nace con el propósito de ofrecer a pacientes, personas cuidadoras y familiares una fuente de información "rigurosa, clara y práctica", así como herramientas formativas basadas en la "mejor y más confiable" evidencia científica disponible.

Esta herramienta busca, además, reforzar el papel de las asociaciones y la ciudadanía organizada en la creación y evaluación de contenidos, garantizando que este espacio evolucione junto a quienes lo utilizan. Bajo el lema 'Educación en salud para una vida más activa, saludable y consciente', este proyecto, que cuenta con la coordinación del Ministerio de Sanidad, marca un "avance significativo" hacia un modelo de centrado en las personas.

Estas cuestiones han sido abordadas en León este viernes por la gerente regional de Salud, Violeta Martínez Pindado, que ha presentado el Plan de Estrategia de Salud Comunitaria acompañada por la directora de Asistencia Sanitaria y Humanización, Silvia Fernández, en un acto que ha contado con la presencia de 120 personas.

Una de las principales novedades de la 'Escuela de Pacientes' es la incorporación de más de 50 nuevos contenidos actualizados y adaptados, que se suman a los materiales previos del Aula del Paciente. Estos recursos abarcan desde guías de lectura fácil sobre enfermedades crónicas hasta talleres online, una de las "grandes novedades" de esta nueva etapa, que permitirán a las personas formarse en salud desde la propia Escuela de Pacientes, con contenidos actualizados, rigurosos y adaptados a sus necesidades, a su ritmo y desde cualquier lugar.

Toda la información está organizada en una nueva plataforma web accesible, disponible en el enlace Nueva Escuela de Pacientes de la Consejería de Sanidad.

Como parte de esta renovación, se ha actualizado el canal oficial de YouTube, donde ya se pueden encontrar más de 110 vídeos basados en la última evidencia científica que ofrecen información sobre diferentes aspectos del autocuidado.

ENTORNO PROPIO PARA CUIDADORES

Además, la Escuela abre nuevos espacios digitales específicamente diseñados para distintos colectivos: infancia y adolescencia, personas adultas, mayores, personas con discapacidad y, de forma destacada, personas cuidadoras. Estas últimas dispondrán de un entorno propio donde encontrarán formación adaptada, información relevante y la posibilidad de conectar con otras personas en su misma situación, favoreciendo el apoyo entre iguales.

La iniciativa se dirige a toda la ciudadanía de Castilla y León, con especial atención a personas con enfermedades crónicas o condiciones de salud específicas, a quienes cuidan de ellas y a todos los interesados en prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida. También ofrece recursos a profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes, colectivos comunitarios y cualquier persona u organización comprometida con la salud pública.

La Escuela dispone de una imagen corporativa propia, un equipo técnico especializado, contacto a través del correo electrónico escueladepacientes@saludcastillayleon.es y canales digitales abiertos a la participación.

Esta Escuela supone un "compromiso firme" por parte de la Administración autonómica con una sanidad participativa, centrada en las personas y adaptada a los retos actuales de la cronicidad, el envejecimiento y la corresponsabilidad en salud.

Estas cuestiones han sido abordadas este viernes por Violeta Martínez Pindado, que ha presentado el Plan de Estrategia de Salud Comunitaria, una iniciativa de la que ha destacado la implicación de los profesionales de Atención Primaria de la mano de profesionales de la educación, servicios sociales, ayuntamientos, entidades locales, farmacias y agentes del tercer sector.

MÁS DE 800 ACTUACIONES EN 2025.

Además, ha destacado que a lo largo de 2025 se desarrollan en el marco del portal de salud comunitaria más de 800 actuaciones en Castilla y León por parte de los profesionales de Atención Primaria en colaboración con el resto de profesionales y colectivos.

Violeta Martínez Pindado también se ha referido a la reorganización de servicios sanitarios ante la llegada del verano, una aspecto sobre el que ha señalado que cada gerencia, como cada año, tiene organizado el plan de verano, en el que se prevén las contrataciones de sustituciones de aquellas categorías que se precisen y se puedan contratar.

Al respecto, ha puntualizado que en la categoría de médicos no es posible hacer sustituciones "porque no hay bolsa de médicos" y ha agregado que en los hospitales se mantendrá toda la actividad. En cuanto al número de camas, ha detallado que se realiza una previsión por parte de cada gerencia para dejar un número determinado en reserva, para ponerlas en funcionamiento si en un momento determinado ocurre alguna incidencia no prevista de salud.