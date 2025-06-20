Suárez-Quiñones: “El operativo contra el fuego está desplegado con la mayor capacidad, pero nada será suficiente sin precaución”

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la celebración del Foro Nexo Noroeste organizado por infobierzo.César Sánchez

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, apeló hoy nuevamente a la responsabilidad de los ciudadanos como complemento imprescindible al dispositivo institucional de lucha contra el fuego. “El operativo está desplegado con la mayor capacidad que ha tenido. Hemos duplicado el presupuesto en estos años, estamos más preparados que nunca, pero nada será suficiente si no tomamos las personas precauciones y somos respetuosos con el medio natural”, manifestó.

Así lo señaló hoy en su visita a la localidad berciana de Carracedelo (León) para asistir a la V Gala del Museo Munic y entrega del V Premio Cultura, donde fue preguntado por las previsiones de incendios para la comarca. Los últimos años, recordó, las cifras de incendios están “contenidas” y espera que sea un año bueno en un territorio “que siempre tuvo unas cifras horribles”.

“Creo con la concienciación ciudadana y también las patrullas nocturnas de vigilancia desplegadas en los montes ayuda a que bajemos esa siniestrabilidad del medio natural, que no solo es del medio natural, porque también a veces vidas y sufrimiento humano”, detalló antes de reiterar un mensaje de “precaución y de confianza en la ciudadanía para que las cosas vayan bien”.