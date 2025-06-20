El PSOE espera que no haya impedimentos para que Castilla y León deje de ser la única sin una ley LGTBI+

La secretaria de Igualdad del PSOE de Castilla y León, Lorena Valle, y el secretario LGTBI de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Víctor Gutiérrez, asisten a la jornada ‘Orgullo y Diversidad: Avanzando en Castilla y León’ junto a la vicesecretaria general del Psoe en Castilla y León, Nuria Rubio y al secretario provincial, Javier Alfonso Cendón.Campillo

“El PSOE ha sido el primero en poner esa piedra para que Castilla y León no sea la única comunidad que esté sin una ley LGTBI+”. Así lo recalcó hoy la secretaria de Igualdad del PSOE de Castilla y León, Lorena Valle, quien remarcó que “el PP de Mañueco ha utilizado a Vox como escudo y ha estado muchos años gobernando en la Junta con una mayoría absoluta y no ha estado al lado del colectivo ni en la lucha de sus derechos”.

Por eso, añadió, espera que ahora no haya ningún impedimento para sacar adelante una ley específica que haga que la Comunidad deje de ser la única que carece de ese marco regulador. “En el PSOE de Castilla León vamos a seguir con esas reivindicaciones con el colectivo y siempre al lado de la comunidad y vemos que hay leyes que están sin derechos”, dijo durante la jornada ‘Orgullo y Diversidad: Avanzando en Castilla y León’ celebrada en la capital leonesa.

La sesión tuvo como objetivo analizar los avances de una lucha que continúa, según el secretario el secretario LGTBI de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Víctor Gutiérrez. “Está muy bien que nos congratulemos por ese hito histórico del matrimonio igualitario hace 20 años, pero lo bueno que podemos decir es que, como digo, es una lucha viva y no para”, manifestó antes de recordar la reciente aprobación de la Ley LGTBI Trans “que viene a servir de paraguas para toda España” y de lamentar que Castilla y León no tenga todavía una ley específica para el colectivo.

“Avanzamos en su momento, pero lo seguimos haciendo”, añadió y puso como ejemplo la iniciativa para criminalizar las terapias de conversión. “Esas torturas se siguen realizando en nuestro país. Nosotros vamos a dar un paso más y vamos a reformar el código penal para criminalizarlas”, recalcó,

También aludió a la situación actual de Hungría, donde se ha prohibido la manifestación del Orgullo y se va a utilizar tecnología de reconocimiento facial para identificar a las personas que se atrevan a salir a la calle. España, dijo, lidera la respuesta de la Unión Europea a ese ataque “y a ser atropellados”. Esta realidad, a su juicio, debe servir de reflexión para entender que” los derechos conquistados, si no se protegen, se pueden perder”.

Para el secretario provincial del PSOE y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, muchos de los avances conquistados durante muchos años están en cuestión. “Estamos viendo cómo el Partido Popular y Vox, en comunidades autónomas como en Castilla y León, los han cuestionado” señaló y recordó que desde la propia provincia de León se demanda que se cree un observatorio LGTBI para conocer lo que ocurre en diferentes ámbitos del colectivo.