Las piscinas de verano de León capital abren al público mañana

El Ayuntamiento de León procederá a la apertura de las piscinas de verano del Hispánico, la Palomera y Sáenz de Miera mañana, coincidiendo con las fechas habituales de apertura de las instalaciones, que estarán en funcionamiento hasta el próximo día 7 de septiembre.

Durante los meses de junio y julio las piscinas municipales tendrán un horario de 11.30 a 21.30 horas, aunque los usuarios deberán abandonar el agua y las zonas verdes a las 21.00 horas.

En el caso de agosto y septiembre el horario será de 11.30 a 21.00 horas y los usuarios deberán abandonar el agua y las zonas verdes a las 20.30 horas, según ha informado a Europa Press el Ayuntamiento de León en un comunicado.

Los precios de las entradas no sufren variaciones y se mantienen igual que en temporadas anteriores, con un coste de entrada general de adulto de 2,2 euros. Las entradas infantiles, para usuarios de 4 a 12 años, tiene un coste de 1,4 euros, mientras que los menores de cero a tres años pueden acceder de manera gratuita.

En cuanto a los bonos de adultos de 15 usos, tienen un coste de 26 euros y los infantiles, de 16,5 euros. Existe también la posibilidad de sacar un abono para toda la temporada de verano cuyo importe es de 50 euros para adultos y 35 euros el infantil.

Para su primera expedición será necesario acudir a las oficinas de la Concejalía de Deportes ubicadas en el Estadio Reino de León, mientras que las renovaciones pueden gestionarse en las taquillas de las piscinas.