Desarticulan "un supermercado" de venta de droga en Salamanca que disponía de hachís, cocaína, éxtasis y speed

Europa Press Salamanca

El Juzgado de Instrucción en funciones de guardia ha decretado el ingreso en prisión de un varón y libertad con cargos para otro después de que fueran detenidos en una operación contra la venta de droga en posesión de hachís, cocaína, éxtasis y speed, entre otras sustancias, además de dinero en metálico.

Según informa la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado, tras varios meses de investigación, la explotación operativa de la Operación Fortaleza culminó con la desarticulación de 'un supermercado' (piso utilizado para la distribución y venta de sustancia estupefaciente) así como de una 'Guardería' (piso de seguridad para ocultar las sustancias), además de la detención de los dos varones mencionados.

Además de las detenciones se ha producido la entrada y registro de dos viviendas, así como la incautación de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y material vinculado con el narcomenudeo.

El dispositivo ha sido el resultado de varios meses de labores de vigilancias, seguimientos y análisis de la información desarrollado por funcionarios policiales de la Comisaría Provincial de Salamanca. Fruto de dicho trabajo fueron localizados dos domicilios en el centro de Salamanca; utilizados uno de ellos como punto de distribución y el otro como piso de seguridad para guardar las sustancias.

Ante los indicios recabados por funcionarios policiales, se solicitó autorización judicial para la entrada y registro de los inmuebles, que fue ejecutada en la mañana de ayer, 19 de junio, en una acción coordinada y simultánea, con un importante despliegue de efectivos policiales.

Durante los registros practicados los funcionarios policiales localizaron e incautaron 31,3 kilogramos de hachís, 402,06 gramos de cocaína, 500 gramos de meta-anfetamina, 22,97 gramos de éxtasis, 16 gramos de speed, 23 unidades de popper, 2.087 pastillas de MDMA, 142,2 gramos de marihuana, 845 euros en efectivo, cinco basculas de precisión y un arma de fuego simulada, así como diferentes útiles para la comisión del delito.

Según las primeras estimaciones, las sustancias estupefacientes incautadas alcanzarían un valor superior a 322.864,00 euros en el mercado ilícito. Esta cifra pone de manifiesto la relevancia del punto de distribución desarticulado y el impacto económico que su desmantelamiento supone para las redes dedicadas al tráfico de drogas.

Las dosis en las que podrían haberse puesto en el mercado con las sustancias intervenidas serían 14.833 pastillas de MDMA y éxtasis, 2..523 dosis de cocaína, 2.000 dosis de la meta-anfetamina y 64 dosis de speed.

A los dos detenidos, ambos mayores de edad, se les imputa un delito contra la salud pública; tras su detención fueron trasladados a dependencias policiales donde se instruyeron diligencias policiales. Posteriormente fueron puestos a disposición del Juzgado de instrucción en funciones de guardia, quien decretó el ingreso en prisión de uno de los detenidos quedando el otro en libertad con cargos.