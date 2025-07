El chef José Andrés avala el desembarco del ibérico en Estados Unidos y su retorno a la Sierra de Francia en forma de turismo norteamericano

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El chef José Andrés avaló hoy el desembarco del ibérico en Estados Unidos, con el cumplimiento del vigésimo aniversario de las exportaciones de la empresa salmantina Embutidos Fermín a aquel país, y su retorno en forma de turismo norteamericano a la Sierra de Francia, en la provincia de Salamanca, que cifró en un 60 por ciento en los últimos años.

El popular cocinero, vinculado a la empresa albercana desde sus inicios en Estados Unidos, que se remontan a 2005, cuando recibió por fin el permiso para exportar ibérico al mercado norteamericano tras diez años de trámites, celebró con su presencia esas dos décadas de exportaciones de la compañía serrana en aquel país. En declaraciones recogidas por Ical durante un emotivo discurso, José Andrés reconoció, incluso, haber derramado “alguna lagrimilla” al asistir a este aniversario.

De hecho, el cocinero, de fama internacional, detuvo su alocución, ante una abarrotada platea del teatro de La Alberca, en la que destacaba la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León y la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Merí González Corra, para pedir un aplauso para los pequeños empresarios que, “como Cristóbal Colón”, habían descubierto inciertos territorios en nuevos mercados.

“Entonces, hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos. Algunas veces, con jamones serranos, producidos con mucha honra en América. Pero yo, que venía de El bullí, forjado en cocinas de calle, pero también en Estrellas Michelín, quería contar con lo mejor. Porque los que cocinamos, contamos historias a través de los platos, historias como la de esta gente”, explicó José Andrés acerca de su implicación en la importación de ibéricos desde Estados Unidos.

“Ya había escuchado que había unos locos que querían traer jamón ibérico de La Alberca. A mí me me encogió el corazón, porque que había visto lo que había pasado con el pimiento del piquillo, o con la ancho, que costó que la gente lo entendiera y, sobre todo, que pagara por ello”, rememoró. “Y lo hicisteis. ¿Cómo no iba estar al lado de alguien que estaba haciendo algo tan grande”, se preguntó de forma retórica.

El chef recordó una anécdota sobre una imagen sobre impresionada en la pantalla del teatro, en la que aparecía él, junto al consejero delegado de Embutidos Fermín, Santiago Martín, exhibiendo una pata de jamón ibérico frente al Capitolio de Whashington DC. "¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Será esta un arma de destrucción masiva?", ironizó el cocinero, embajador de la gastronomía española en Estados Unidos, bromeando sobre una supuesta conversación con policías norteamericanos.

“Fuisteis generosos como ninguno. Vosotros fuisteis, arriesgasteis, y empezasteis a ser generosos. Porque no generasteis riqueza para vosotros mismos, sino que lo hacéis para crear riqueza para todos. Porque habéis generado empleo no solo en La Alberca, sino también en otros países del mundo, y además, os habéis convertido en impulsores del turismo, y esto es lo que habéis hecho”, finalizó el cocinero ante el aplauso unánime de la platea.