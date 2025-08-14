Declarado un incendio de gravedad 1 en Barniedo de la Reina

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha declarado este jueves, 14 de agosto, Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio forestal en la pedanía de Barniedo de la Reina (León), en el municipio de Boca de Huérgano, según datos de la plataforma Inforcyl.

El incendio en esta pedanía, que está dentro del Parque Regional de los Picos de Europa, se originó el miércoles 13 a las 23.40 horas y se ha elevado a IGR 1 a las 8.22 horas de este jueves.

En el lugar se encuentran una docena de medios terrestres para participar en las tareas de extinción de este fuego cuyo origen se investiga.