Los incendios de Puercas y de Molezuelas (Zamora) están "prácticamente controlados", según la Junta

Un bombero trata de apagar el fuego del incendio de Puercas, a 12 de agosto de 2025, en Abejera, Zamora, Castilla y León (España).Emilio Fraile - Europa Press

Publicado por Europa Press Zamora Creado: Actualizado:

Los incendios de Puercas y de Molezuelas (Zamora) están "prácticamente controlados", según ha indicado el delegado territorial de la Junta en la provincia, Fernando Prada, quien confía en que ambos puedan bajar de nivel en las próximas horas, particularmente el de la zona de Aliste.

"Hay que esperar para ver la evolución y ver si puede ser esta tarde", ha señalado el representante político en una atención a medios que ha tenido lugar sobre las 10.30 horas de este viernes, 15 de agosto, en las dependencias de la Junta en la capital de la provincia.

Respecto a la situación del incendio procedente de Ourense que amenaza a la zona de la Alta Sanabria y que mantiene desalojados a los vecinos de las localidades zamoranas de Castromil, Pías, Barjacoba, Villanueva de la Sierra y Porto, Prada ha precisado que son 218 las personas de estos lugares que han dormido acogidas en las dependencias habilitadas en Puebla de Sanabria.

"Por el momento, no se ha visto afectada ninguna vivienda, lo cual es una situación tranquilizadora para las personas", ha subrayado Prada, que ha sido muy insistente a la hora de señalar que la gente cumpla las órdenes de desalojo.

Además, como información de servicio público, Prada ha explicado que los medios aéreos acudirán de manera frecuente al Lago de Sanabria durante este viernes para realizar cargas, lo que podría condicionar el baño en la zona, habitualmente muy concurrida en estas fechas.

Por otro lado, el delegado territorial ha confirmado que siguen cortadas las carreteras ZA-101 y ZA-102 y ha confiado en que los esfuerzos para controlar el fuego den sus frutos cuanto antes.