Feijóo, Mañueco, Rueda y Guardiola reclaman al Gobierno que active ya la ayuda logística del Ejército "más allá de la UME"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco en, el Puesto de Mando Avanzado de Palacios del Sil de la Junta de Castilla y León.Europa Press

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y los tres presidentes autonómicos de las comunidades más afectadas por los incendios forestales de estos últimos días en España, Alfonso Fernández Mañueco de Castilla y León, Alfonso Rueda de Galicia y María Guardiola de Extremadura, reclamaron al Gobierno que active ya la ayuda logística del Ejército “más allá de la UME” para tratar de extinguir los incendios activos.

Según apunta Feijóo en un comunicado remitido a Ical por el Partido Popular, "las Fuerzas Armadas tienen capacidades importantes para poder ayudar a los operativos y a la población civil. No en ataque directo, pero sí en tareas de logística, vigilancia y disuasión de pirómanos”, destacó el presidente nacional de los ‘populares’.

Feijóo recordó además que “los batallones de ingenieros cuentan con bulldozer D7 y D5 y motoniveladoras que, aunque no podrán hacer ataque directo, sí podrán hacer cortafuegos para proteger pueblos o crear zonas desde

las que los intervinientes o bomberos puedan atacar al fuego directamente”.

Por otra parte, añadió que “las Fuerzas Armadas tienen helicópteros de transporte de personal civil o intervinientes que pueden movilizar rápido de una comunidad autónoma a otra y helicópteros para transporte de material pesado”. Por todo ello, Feijóo recalcó al Gobierno que “si se quiere, se puede ayudar mucho”.

Reclamación telefónica de Mañueco a Sánchez

Esta reclamación de Feijóo coincide con la realizada en las últimas horas por los presidentes de Castilla y León, Galicia y Extremadura al Gobierno de España. De hecho, Mañueco anunció ayer que, en la conversación mantenida con Pedro Sánchez, le solicitó que el Ejecutivo central ponga a disposición de las comunidades autónomas más medios del Ejército para reforzar la importante labor que ya están desarrollando los operativos autonómicos y la Unidad Militar de Emergencias, en una solicitud que se remitirá también al ministro del Interior.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, envió este sábado una carta a Pedro Sánchez informándole de que, tras la conversación mantenida por ambos en el día de ayer, remitió al delegado del Gobierno en Galicia una primera solicitud de medios, así como la posibilidad de desplazar a efectivos del Ejército a la comunidad gallega para combatir el fuego más allá de la UME.

Finalmente, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, solicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el despliegue de más maquinaria pesada y medios operativos y aéreos del Ejército en Extremadura para ayudar a las tareas de extinción. Asimismo, Guardiola pidió la llegada de nuevos medios dentro del Mecanismo Europeo de Protección Civil, para lo que se ha enviado una solicitud urgente al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM).