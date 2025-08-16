Evacuadas 120 personas del refugio de montañana de Collado Hermoso (León) por el incendio de Barniedo

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha evacuado este sábado, 16 de agosto, por la mañana a 120 personas del refugio de montaña de Collado Jermoso con motivo de los efectos del incendio forestal que permanece activo en el municipio de Boca de Huérgano, el originado en Barniedo de la Reina.

Dentro del grupo de montañeros se encontraba un número de menores de edad que han sido evacuados por vía aérea por la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Castilla y León hasta la localidad leonesa de Posada de Valdeón.

El resto de montañeros ha sido conducido a pie por el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Sabero hasta la localidad leonesa de Cordiñánes.

Todos los evacuados están en perfecto estado de salud no siendo requeridas atención médica por ninguno de ellos, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.