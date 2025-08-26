Un fallecido y cuatro heridos, tres niños, tras caer un turismo desde una altura de 7 metros en Beleña

Publicado por Europa Press Salamanca Creado: Actualizado:

Un varón ha fallecido y cuatro personas han resultado heridas, entre ellas una mujer y tres menores, después de que un turismo se haya caído desde una altura de unos siete metros cuando circulaba por la N-630, a la altura del kilómetro 363, el término municipal de Beleña (Salamanca).

Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 8.26 horas, cuando han recibido una llamada en la que se alertaba del accidente y de que había al menos una persona inconsciente en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado dos UVIs móviles, un equipo médico de Alba de Tormes, dos ambulancias soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado fallecimiento de un varón y ha atendido a cuatro personas, una mujer y tres menores que han sido trasladados posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.