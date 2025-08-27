Castilla y León mantiene en activo 'seis grandes incendios' tras la evolución negativa en Anllares

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Castilla y León amanece con 'seis grandes incendios', declarados con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, después de que ayer subiera de nivel el foco de Anllares que, además, obligo a evacuaciones.

En índice de gravedad 1 hay otros cuatro incendios, mientras que una decena se encuentras activos y 19 controlados, según refleja la web del Infocal consultada por Europa Press a las 09.15 horas.

En concreto, en IGR 2, a estas horas, continúan Fasgar, Anllares del Sil, La Baña, Garaño y Colinas de Martín Moro, en León, y Porto en Zamora.

En nivel 1, por su parte, se encuentra Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina, Gestoso, todos ellos en León, y Cardaño de Arriba, en Palencia.

A última hora de la tarde de ayer varias reproducciones registradas en el incendio de Anllares del Sil, en la comarca de Vega de Esponareda, motivaron la evacuación de Anllarinos del Sil y que el fuego subiera de nivel, tal y como confirmó el delegado territorial de la Junta en la provincia, Eduardo Diego tras la reunión del Cecopi.

A este foco, se une la preocupación por la evolución de los incendios de Porto, Fasgar, La Baña e Igueña, todos ellos pendientes de la evolución de una noche que se presentaba con "alguna ventana" propiciada por las bajas temperaturas y las mejoras en humedad. A estas horas se están reuniendo los diferentes Cecopis que evaluaran el trabajo nocturno del operativo desplegado en las diferentes zonas.

Hoy, Sus Majestades los Reyes de España visitan dos de las zonas debastadas por el fuego en Castilla y León. Así, los monarcas harán escala primero en la comarca de Sanabria (Zamora), para desplazarse después a Las Médulas (León).