Amanece sin 'grandes incendios', aunque hay 8 activos y 17 en vías de ser extinguidos

Tres semanas después, Castilla y León ha amanecido sin 'grandes incendios' --aquellos catalogados con el Índice de Gravedad (IGR) 2--, si bien mantiene seis en nivel de gravedad 1 y otros dos activos, además de 17 en vías de ser extinguidos definitivamente.

Así se recoge en la web del Inforcyl que mantiene, no obstante, la Situación Operativa 2 para el conjunto de la Comunidad. En concreto, en IGR 1 se encuentran los de Fasgar, Barniedo de la Reina, La Baña y Colinas del Campo de Martín Moro, en León; Cardaño de Arriba, en Palencia y Porto, en Zamora.

Además, activos, pero en nivel de gravedad 0 continúan San Pedro de Cansoles, en Palencia y Saelices del Payuel, León, declarado esta noche cerca de las 05.00 horas.

Además hay otros 17 incendios catalogados como controlados y en vías de declararse extinguidos. Son focos sin llama desde hace días y con perímetros estables y sin reproducciones, pero que se mantienen con esta catalogación por seguridad hasta darles, finalmente, por extinguidos.

Desde el 8 y 9 de agosto, donde se declararon los focos de Fasgar y Yeres, ambos en León y que fueron catalogados a las pocas horas de gravedad 2, Castilla y León siempre había tenido un incendio de este nivel hasta ayer, día en el que se rebajaron los niveles de gravedad y se disolvieron los distintos Cecopis (Centro de Coordinación Operativa Integrada) para abordar la situación.