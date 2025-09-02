Tres detenidos 'in fraganti' cuando robaban cobre en una empresa del polígono industrial de Onzonilla

Recortes de cobre recuperados tras la detención de tres personas en una empresa del polígono industrial de Onzonilla (León).SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Recuperados cerca de 100 kilogramos de recortes de cobre

La Guardia Civil ha detenido a tres varones de 21, 28 y 33 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en el interior de una empresa ubicada en el polígono industrial de Onzonilla (León) a los que sorprendieron cuando extraían recortes del citado material.

En la madrugada de ayer la patrulla del Puesto Principal de Armunia desplazada a la zona del aviso sorprendió a estas tres personas cuando extraían recortes de cobre robado de una nave industrial y lo cargaban en una furgoneta aparcada en las cercanías con la intención de abandonar posteriormente el lugar.

Los agentes procedieron a su detención tras comprobar que habían forzado la valla exterior de la instalación para acceder a la misma sin poder justificar que tuvieran autorización para realizar ese traslado del material, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los detenidos, con los efectos recuperados, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León.

Esta actuación se enmarca en el 'Plan policial contra el robo de cobre' que mantiene activo la Comandancia de León para la persecución e investigación de este tipo de delitos.

Según las mismas fuentes, han sido recuperados cerca de 100 kilogramos de recortes de cobre.