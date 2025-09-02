Cinco heridos tras una colisión múltiple en la A-6 en Villagatón

Publicado por Europa Press Leon Creado: Actualizado:

Cinco personas de 45, 57, 60, 68 y 77 años han resultado heridas como consecuencia de una colisión múltiple en la que se han visto involucrados un camión con remolque y tres turismos, uno de ellos averiado, ocurrida este martes, 2 de septiembre, en la A-6 en Villagatón (León).

Según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 los hechos han ocurrido en torno a las 12.11 horas cuando varios alertantes informaron de una colisión entre un camión con remolque y tres turismos en el kilómetro 354 de la A-6 sentido Madrid, en Villagatón, con el resultado de cinco personas heridas que se encontraban conscientes y fuera de los vehículos.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se enviaron una unidad medicalizada de emergencias (UME) y una ambulancia soporte vital básico (SVB) para atender a los heridos.

Ya en el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió a cinco personas heridas, un varón de 68 años y una mujer de 77 que fueron trasladados en UME al Hospital de El Bierzo, y dos mujeres, de 57 y 60 años y un varón de 45 que fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico también al Hospital El Bierzo.