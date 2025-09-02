Alcaldes y concejales socialistas de Palencia exigen la dimisión de Mañueco y Quiñones por la "pésima gestión" de los incendios en la Montaña Palentina. En primer término el alcalde de Cervera de Pisuerga, Jorge Ibáñez.

Alcaldes y concejales del PSOE de la Montaña Palentina denunciaron hoy, en rueda de prensa, la "desidia" y la "pésima gestión" de la Junta de Castilla y León en la respuesta a los incendios forestales que arrasaron la región este verano, y exigieron la dimisión del presidente Alfonso Fernández Mañueco y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El alcalde de Cervera de Pisuerga, Jorge Ibáñez, la concejala en el Ayuntamiento de Guardo, Gemma San Félix, y el alcalde de Barruelo de Santullán, Christian Delgado, expusieron las “graves carencias” en prevención, coordinación y dotación de medios, demandando responsabilidades políticas y medidas inmediatas para proteger el medio rural.

Jorge Ibáñez abrió la comparecencia describiendo un verano "especialmente difícil" para los vecinos de la Montaña Palentina, donde las llamas devastaron amplias zonas del Parque Natural, que este año celebraba su 25 aniversario. "Las deficiencias del sistema de prevención, denunciadas durante décadas, han mostrado su peor cara", afirmó, señalando que la red de cuidado del parque estaba "prácticamente desmantelada". Hace seis meses, en la Junta Consultiva de la Reserva de Fuentes Carrionas, se advirtió que de seis plazas de peones especialistas solo una estaba cubierta y que las bolsas de celadores llevaban 12 años sin convocarse. Además, criticó la precariedad laboral de bomberos forestales, cuadrillas y agentes medioambientales, cuya labor esencial no es reconocida. "Privatizar un servicio esencial para la seguridad es inaceptable", subrayó.

Ibáñez también cargó contra la “inacción” de las autoridades, y destacó la “ausencia” del consejero Suárez-Quiñones y del director del Parque Natural durante la crisis. "No han tenido la decencia de reunirse con los alcaldes para dar explicaciones", lamentó, acusando a la Junta de perder "toda credibilidad". Asimismo, criticó la comparecencia “forzada” de Mañueco en las Cortes, donde sus respuestas, “cargadas de cinismo y sin propósito de enmienda”, resultaron “insuficientes” ante las más de 100.000 hectáreas quemadas en Castilla y León. Ibáñez exigió una reforma de las normativas de espacios naturales para dar un papel real a las comunidades rurales y facilitar el trabajo de ganaderos, esenciales en la prevención y extinción.

Por su parte, Gemma San Félix, desde la oposición en Guardo, expresó su dolor por tener que comparecer. "Ojalá no tuviésemos que contar que las llamas han arrasado nuestros pueblos". Denunció la “falta de información veraz” durante la crisis, con responsables minimizando la gravedad mientras el fuego amenazaba zonas vulnerables como el polígono de la localidad con una gasolinera. "La respuesta fue ‘no sé dónde llevarlos’ cuando se planteó desalojar un barrio", relató, evidenciando la "nula capacidad de reacción" de la Junta. San Félix acusó al Gobierno autonómico de no solicitar medios a tiempo y de una gestión marcada por la "falta de coordinación, planificación y medios". También exigió la dimisión del alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, junto a Mañueco y Quiñones, por su "dejadez" y por priorizar intereses partidistas sobre el bienestar de los ciudadanos.

Finalmente, el alcalde de Barruelo de Santullán, Christian Delgado, reforzó las críticas, calificando de "insuficientes y carentes de veracidad" las explicaciones de Mañueco en las Cortes el pasado viernes. Recordó el precedente del incendio de la Sierra de la Culebra, tras el cual se prometieron “medidas que nunca llegaron”. "Tenemos media Montaña Palentina arrasada", lamentó, exigiendo una mayor dotación de medios, coordinación y reconocimiento para los ganaderos, agricultores y voluntarios que trabajaron en la extinción. Delgado abogó por una gestión que involucre a los habitantes del medio rural. "Somos nosotros los que estamos sobre el territorio y debemos orientar las decisiones".

Los representantes socialistas coincidieron en que culpar únicamente al cambio climático es una excusa para eludir responsabilidades. Exigieron políticas claras, medidas urgentes y una gestión que confíe en quienes cuidan el territorio a diario, alertando que la "desolación" dejada por los incendios no puede quedar en el olvido. "Lo público salva al pueblo", concluyó Delgado, en un llamamiento a priorizar la protección del medio rural frente a la inacción de la Junta.