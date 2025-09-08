Miles de personas vibran en la Romería de la Virgen del Valle en Saldaña

Romería de Nuestra Señora del Valle en Saldaña (Palencia).Miriam Chacón

La Romería de la Virgen del Valle de Saldaña reunió a miles de personas en una celebración que combinó devoción, tradición y comunidad en el entorno del Santuario del Valle, en Saldaña (Palencia) para celebrar el día grande de sus fiestas, que arrancaron el pasado viernes. Este evento, profundamente arraigado en la cultura local, atrajo a vecinos de los pueblos cercanos y de provincias como León y Burgos, quienes se unieron para rendir homenaje a la Virgen en una jornada marcada por el colorido de los pendones, la música tradicional y la gastronomía típica de la región.

A las 10.30 horas, la plaza Vieja de Saldaña se llenó de vida con la Concentración de Pendones Concejales, un espectáculo visual liderado por los campaneros Villaltanos y los Dulzaineros de Vino Aquilino. Más de 30 pendones, representando a los pueblos de la comarca y a localidades invitadas de Burgos y León, desfilaron en una emotiva subida al Santuario del Valle, organizada por el grupo Pendón Concejal de Saldaña. A las 12.30 horas, la pradera del santuario acogió una misa concelebrada, seguida de la tradicional ofrenda de corderos, la subasta de brazos y una solemne procesión en torno a la ermita, momentos que resaltaron el fervor religioso y la unión de los asistentes.

La jornada culminará con una alubiada popular a las 14.30 horas, donde los presentes disfrutaron de la emblemática alubia de Saldaña con chorizo, un plato que simboliza la hospitalidad de la región. Esta actividad, apoyada por la Peña la Clave, cerró una mañana de convivencia que fortaleció los lazos comunitarios y reafirmó la importancia de preservar estas tradiciones. La Romería de la Virgen del Valle no solo es un evento religioso, sino también una celebración de la identidad cultural de Saldaña y sus alrededores, que año tras año reúne a miles de personas en un ambiente de alegría y hermandad.

La festividad continúa a la tarde con un festejo taurino, un espectáculo de motocross infantil, danzas tradicionales, una charanga, un parque infantil, el concierto del exmúsico de El Canto del Loco, David Otero, un espectáculo pirotécnico y una verbena.