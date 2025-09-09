Mañueco respalda a Suárez-Quiñones tras pedir la oposición su dimisión por la gestión de los incendios: "Sí, le apoyo"

El presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco en el primer pleno del periodo de sesiones en las Cortes de Castilla y León.Miriam Chacón

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, expresó hoy su respaldo al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras la gestión de los “graves” incendios forestales de este verano. “Sí le apoyo”, dijo el jefe del Ejecutivo autonómico y líder del PP de Castilla y León, después de que desde el Grupo Socialista, Soria YA y el procurador Francisco Igea solicitaran su dimisión tras hacerlo responsable de que ardieran 180.000 hectáreas.

En la sesión del control al Ejecutivo de este primer pleno de las Cortes de este periodo de sesiones, Fernández Mañueco reiteró su “completo respaldo” al operativo de lucha contra incendios de Castilla y León, desde el “primero” de sus integrantes, al “último". Además, aprovechó sus respuestas a la oposición para afearle que buscar sacar “ventajismo político” de lo que consideró una “tragedia” y una “desgracia colectiva”.

La portavoz socialista Patricia Gómez Urbán abrió el turno de preguntas a Fernández Mañueco sobre la gestión de los incendios y consideró que Fernández Mañueco no puede afrontar la reconstrucción. “No puede seguir ni un minuto más”, le espetó y le pidió que permita a los ciudadanos que decidan su “presente” y “futuro” en unas elecciones autonómicas para que puedan tener un presidente que los anteponga ante “todo” y “ante todos”.

En ese sentido, el presidente de la Junta se defendió de las críticas de la socialista, ya que aseguró que tenía una “actitud de lealtad" con Castilla y León y España. Sin embargo, Patricia Gómez Urbán insistió en que sólo lo era con el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, y porque, en su opinión, le convenía. De lo contrario, argumentó que Suárez-Quiñones ya no sería consejero de Medio Ambiente y tampoco lo habría sido alguien que hubiera dicho que tener el operativo todo el año es “absurdo” y un “despilfarro”. “Piensa lo mismo”, censuró.

La socialista responsabilizó a Fernández Mañueco de que Castilla y León se haya convertido en una comunidad “abrasada” y “arrasada” y consideró que no puede afrontar la reconstrucción con un consejero “deslegitimizado”, sin unos nuevos presupuestos y con un equipo que aseguró no ha sido capaz de gestionar la tarjeta Buscyl para la gratuidad del autobús. En su opinión, los ciudadanos de Castilla y León ya no confían en los dirigentes de la Junta y el PP, tras demasiados “engaños” y años de “desidia”.

“Uña y mugre”

Asimismo, el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, exvicepresidente y exdirigente de Ciudadanos, aseguró que el presidente mantenía a Suárez-Quiñonez para que desde la oposición se le desacredite, para que si lo aparta como candidato por León en las próximas elecciones autonómicas, su palabra ya no tenga valor. “Lo mantiene porque tiene mucho que callar. Usted y yo lo sabemos muy bien”, dijo.

“Usted y el señor Quiñones son exactamente uña y mugre”, espetó a Fernández Mañueco, al que consideró “especialista” en “picar carne” de compañeros políticos. Consideró que había actuado así con la exconsejera de Sanidad, Verónica Casado, durante la pandemia del COVID. También lo responsabilizó de los incendios de este verano y se preguntó en qué empresa, como las contratadas para el operativo, seguiría un ejecutivo con un “bagaje” similar.

"Ya han pasado cuatro años, supérelo, se lo recomendamos todos. En primer lugar, las personas que le quieren", le sugirió el presidente de la Junta a quien fuera su vicepresidente en la anterior legislatura, después de que éste aludiera a la gestión de la crisis sanitaria del COVID.

Capitán del Titanic

Por su parte, el portavoz de Soria YA, Ángel Ceña, comparó a Fernández Mañueco con el “capitán del Titanic”, que a pesar de haber recibido avisos mantuvo la ruta pese a la existencia de iceberg. En su opinión, el presidente actuó de la misma forma por su “arrogancia" ya que consideró no han mejorado el operativo a pesar de lo sucedido en los incendios de 2021 en Navalacruz (Ávila) o de la Sierra de la Culebra (Zamora) en 2022.

Fernández Mañueco preguntó a Ceña si hablaba en primera persona cuando aludía al capitán del Titanic y rebatió que en noviembre de 2023 dijera en las Cortes que era un tema menor y que no era la prioridad política la extinción de incendios, sino la cuestión técnica que había planteado entonces el procurador. Insistió en que su prioridad es “proteger y ayudar” a las personas, mientras otros buscan generar “ruido” y “rédito político” en medio del “olor”. “Es una pena que usted se una”, remachó y añadió que no estaba “a la altura” del modelo de gestión forestal de Soria.

Sin embargo, el ‘sorianista’ dijo que la gestión ha sido un “fracaso rotundo” y consideró que el presidente trataba de hacer una “redistribución de la culpa” entre su “pandilla”, tras rodearse de dirigente del PP en la anterior comparecencia ante el pleno de las Cortes. Por ello, le preguntó qué va a hacer para que en 2026 no vuelva a suceder lo mismo y consideró que Suárez-Quiñones y el director general José Ángel Arranz no pueden ser quienes gestionen los incendios el próximo año. “Tiene que cesarlo”, zanjó.

Finalmente, el presidente de la Junta defendió la mejora del operativo, con más presupuesto y actividad de prevención, tras el acuerdo con el diálogo social de 2022. De hecho, señaló que Castilla y León es la comunidad que más hectáreas limpia de montes de todas las autonomías y agregó que su gobierno ha aprobado ayudas “reales” para los afectados que “ya están llegando prácticamente desde el primer día”.