Un detenido y 11 investigados tras estafar 950.000 euros a distribuidores de combustible, uno en Soria

La Guardia Civil ha culminado la Operación Octayen con la detención de un varón de 25 años, vecino de Karrantza (Bizkaia), considerado el ideólogo y cabecilla de un entramado delictivo que habría estafado a empresas de distribución de combustible de toda España, incluyendo varias en Galicia, con un perjuicio económico de unos 950.000 euros, mediante el método del "falso distribuidor de combustible".

La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de Estella y que ha contado con la colaboración EDITE de Policía Judicial de A Coruña, se ha desarrollado durante diez meses y ha permitido esclarecer 17 delitos cometidos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, con un perjuicio económico de unos 950.000 euros, de los cuales se han recuperado cerca de 400.000 gracias a la rapidez de las actuaciones policiales, según ha informado el Ministerio del Interior.

La operación se inició en febrero de 2024 tras la denuncia de una estación de servicio de Estella, que abonó más de 41.000 euros a una falsa distribuidora. A partir de este hecho se destapó un 'modus operandi' extendido a numerosas provincias: Estella, Tafalla y Bera (Navarra), Calahorra (La Rioja), Basauri (Bizkaia), Zuazo de Vitoria (Álava), Mejorada del Campo (Madrid), Langreo y Brieves (Principado de Asturias), Torre del Burgo (Guadalajara), Noia, Boiro, Sada, Santiago de Compostela, Laracha (La Coruña), Lugo (Lugo) y Ágreda (Soria).

El detenido se hacía pasar por comercial de una empresa legal y ofrecía combustible a precios competitivos con pago inmediato. Para generar confianza remitía documentación falsificada y mantenía contacto constante por correo, teléfono o WhatsApp. Tras recibir la transferencia facilitaba códigos de carga falsos y antes de que la víctima pudiera anular la operación bancaria, el autor extraía el dinero mediante distintas cuentas y cortaba la comunicación.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

Durante la investigación, los agentes detectaron más de cien líneas telefónicas dadas de alta con identidades falsas, múltiples cuentas bancarias pantalla, correos creados 'ad hoc', uso de VPN y abundante documentación falsificada.

En registros en Karrantza (Bizkaia) y Ramales de la Victoria (Cantabria) se intervinieron teléfonos, ordenadores y tarjetas, cuyo análisis permitió localizar miles de documentos y conversaciones que vinculaban al detenido con estafas en todo el país.

Junto al detenido se investigó además a once personas de nacionalidad española, china y rumana, de entre 20 y 71 años, que actuaban como "mulas económicas" facilitando cuentas para canalizar los ingresos y retirarlos rápidamente. También se identificó a colaboradores en la confección de documentos falsos y en la adquisición de tarjetas.

La operación Octayen ha supuesto la desarticulación de un grupo criminal altamente especializado que perfeccionaba su sistema con continuos cambios de identidad digital y nuevas empresas ficticias. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Estella (Navarra).