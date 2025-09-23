Santonja anuncia una renovación de la normativa que regula las viviendas y apartamentos de uso turístico

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, conversa con el procurador popular José Sánchez durante el Pleno de las Cortes de Castilla y León.Leticia Pérez

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Gonzalo Santonja, anunció hoy que su departamento trabaja en una actualización de la normativa que regula las viviendas y apartamentos de uso turístico, y que lo viene haciendo desde el diálogo con los alcaldes, los dos colectivos de propietarios que existen en la Comunidad y con las asociaciones de hoteles y de establecimientos de turismo rural.

Santonja se pronunció de esta forma en respuesta a una pregunta del procurador socialista Miguel Hernández Alcojor, que reclamó una modificación normativa y advirtió que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana solicitó la retirada de anuncios online de 904 pisos turísticos ilegales en Castilla y León, a la vez que denunció la facilidad con la que se logran en la actualidad este tipo de licencias.

Hernández Alcojor también advirtió que este tipo de viviendas, que el último año creció un 28 por ciento, afecta a la actividad de hoteles y de otro tipo de establecimientos, a la vez que lamentó la falta de capacidad de inspección de la Junta. En este sentido, reclamó que se hace necesario una reforma de la normativa, dado que la proliferación de este tipo de viviendas también está provocando la falta de viviendas para el alquiler residencia en numerosos municipios. “Es necesario regular adecuadamente esta actividad, tanto el turismo como la ciudadanía se lo agradecerán”, apuntó el representante del PSOE.

Por su parte, el consejero replicó asegurando que el cambio de la normativa, además de en base al diálogo, se realizará con criterios de igualdad, con el reconocimiento de las competencias municipales y con el objetivo de perseguir a las actividades irregulares. “Se hará con la máxima seriedad y consenso, algo que debería imitar el Gobierno central”, afirmó Santonja.

Por último, aseguró que la medida del Gobierno “solo sirve para hacer caja” y no tiene ningún efecto, dado que solo impide que estos establecimientos se anuncien en una determinada plataforma. “Es un gesto más para la galería”, aseveró. Además, denunció que desde septiembre de 2023 no se convoca una Conferencia Sectorial de Turismo, a pesar de sus retiradas peticiones.