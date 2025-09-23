Carriedo rechaza el cambio político que desea Igea: “Los ciudadanos no quieren gato por liebre”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, rechazó hoy el cambio político que deseó el procurador Francisco Igea en las elecciones autonómicas que tendrán lugar en marzo de 2026 (si no se convocan antes las Generales), y sentenció que “los ciudadanos de Castilla y León son inteligentes y no quieren gato por liebre”, después de que Igea mostrara una serie de datos estadísticos en el que utilizó una “expresión utilizada por Mañueco”: “El dato mata al relato, y también al gato”.

Igea formuló una pregunta oral sobre el Plan Estadístico 2022-2025 al consejero, que calificó de “ser una base de datos fiable” y usó para recordar, según la propia Junta, que “se ha incrementado un 87 por ciento la cifra de hogares en riesgo; y se ha multiplicado por tres la pobreza severa”. También, dijo que se han reducido los nacimientos, de 14.323 a 12.653 en el último año, si bien la población “ha crecido escasamente en 6.000 habitantes, gracias a los extranjeros, y no era el objetivo de esta legislatura que ustedes aumentasen la inmigración”.

Sobre sanidad, señaló que se ha elevado el número de reclamaciones en Atención al Paciente en un 71 por ciento, y en atención hospitalaria “lo han duplicado”. “Ningún consejero en la historia ha conseguido un incremento así, del 123 por ciento, con más recursos, más dinero y más médicos, según datos oficiales; y han incrementado la lista de espera en consulta el 43 por ciento entre 2021 y 2024”, enumeró. Por último, cifró en 13.000 los autónomos menos en Castilla y León y en “tener el segundo porcentaje más alto de creación de empleo público, el 21 por ciento”. “Los servicios públicos funcionan peor y esperamos que esa realidad cambie a partir de marzo, pero no lo será si no cambia el que está en el Gobierno”, achacó.

Para contestar, Carriedo, quien sostuvo que el plan estadístico cuenta con 281 operaciones estructuradas en 23 áreas y las distintas fuentes de obtención de datos son el del INE, Agencia Tributaria y universidades, admitió que “ha aumentado la pobreza en España y la población”. Y trasladó a Igea que mayoría de las estadísticas “no las elabora la Junta”. En este sentido, el INE “dice que Castilla y León tiene la menor tasa de paro y que exporta más que importa y lleva dos años líder en exportaciones”. También, que el Banco de España indica que la Comunidad tiene el “menor nivel de endeudamiento”, u la OCDE, con el Informe PISA, sitúa a Castilla y León con la “mejor educación”. Por último, el Ministerio de Sanidad dice que cuenta con una de las “mejores valoraciones de los usuarios” y la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales destacan que es el “mejor sistema”.

“Los ciudadanos nos han devuelto su confianza porque son muy listos y no les gusta que les den gato por liebre”, insistió.

“Se le acaba el tiempo”

Por su parte, el procurador de Podemos, Pablo Fernández, también del Grupo Mixto y que compareció con una camiseta del secretario general del PP, Francisco Vázquez, y la frase ‘La he liado parda’ (por el anuncio de la fecha de las próximas elecciones), gastó sus tres minutos en una sola intervención hablando de la ‘trama eólica’ y acusó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de “esconder la cabeza como la táctica de la avestruz”. “No tengo miedo al ruido del poder, sino al silencio del pueblo”, resumió Fernández, quien se encontró con la respuesta de Carriedo: “Respeto la separación de los poderes esenciales”, expuso el consejero, quien cerró el debate: “La gente de Castilla y León es muy lista y saben que Podemos dice una cosa y hace la contraria. El problema no es que se le agote el tiempo, es que se le ha acabado”.