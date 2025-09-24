Vox suma al PP y parte de la oposición para exigir medidas de apoyo para los autónomos frente al 'no' del PSOE

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Las Cortes aprobaron hoy una moción de Vox que proponía una batería de ayudas, deducciones fiscales y otras medidas de apoyo a los autónomos de Castilla y León. La iniciativa de diez puntos, enmendada por los ‘populares’, recibió el respaldo de los dos antiguos socios de gobierno, además de UPL-Soria Ya, Por Ávila y los procuradores Francisco Igea, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, frente al rechazo de los socialistas, que había anunciado su apoyo y terminaron cambiando el sentido de su voto, y la abstención de Pablo Fernández (Unidas Podemos) y el ‘popular’ Francisco Javier Carpio.

En la presentación de la iniciativa, el portavoz de Vox, Carlos Menéndez, defendió el apoyo y defensa de los autónomos de su partido ante los “problemas serios y estructurales” que tienen por las “trabas burocráticas”, la alta presión fiscal, la dificultad para encontrar financiación o para afrontar los pago de las cuotas de la Seguridad Social o para contratar a trabajadores. A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez es el “enemigo” de este colectivo.

La iniciativa recoge ayudas para los autónomos que creen empleo, facilitarles más avales a través de acuerdos de la Junta con los bancos, implantar un modelo de “burocracia cero” o la ayuda “cuota cero” para cubrir las cotizaciones de los autónomos. Además, a propuesta del PP se dirige al Gobierno para pedir rebajas en las cotizaciones para los autónomos al final de su carrera, así como para los que tengan personal a su cargo o para mejorar la prestación por cese de actividad. También exige deducciones en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) para los que inicien la actividad, por obras en los locales o para los menores de 35 años.

La ‘popular’ Paloma Vallejo aseguró que la moción refrenda y apoya las políticas implantadas hasta ahora por la Junta y añadió que los autónomos de Castilla y León lideran el ‘ranking’ por ser más longevos y los que tienen más resiliencia. Por ello, censuró que vuelvan a solicitar lo que ya se está ejecutando a través de un plan aprobado cuando formaban parte del Ejecutivo autonómico. De esta forma, pidió modificar el texto para derivar al Gobierno las demandas sobre las cotizaciones y las rebajas fiscales.

El socialista Javier Campos apoyó inicialmente la moción de Vox, aunque su grupo terminó apretando el botón del ‘no’, tras introducirse cambios en el texto a propuesta del PP dirigidos al Gobierno. En su turno, les advirtió de que ellos y el PP no hubieran apoyado estas propuestas cuando eran socios, por lo que tildó la actitud de los de Santiago Abascal de “hipócrita”, “cínica” o “burlona”. “Bienvenidos a la política de lo que das, vuelve”, dijo para denunciar que Castilla y León es “líder” en la destrucción del empleo autónomo por el “fracaso” de la gestión del PP y Vox.

Igualmente, el portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, dio la bienvenida a Vox a la defensa de los autónomos ahora que se aproximan las próximas elecciones autonómicas, por lo que consideró son iguales que el bipartidismo al que critican. “Nunca es tarde si la dicha es buena”, dijo para a continuación criticar la falta de “coherencia” de los de Santiago Abascal por haber rechazado seis veces en el pasado las propuestas de su formación.

En nombre de Unidas Podemos, Pablo Fernández consideró de “absoluto sentido común” las medidas planteadas por Vox y arremetió contra la “desidia y dejadez” del PP con los autónomos no tiene “parangón”. “Ustedes tienen aversión a los autónomos”, dijo dirigiéndose a la bancada ‘popular’, tras anticipar su rechazo a la moción.

Por su parte, el procurador Francisco Igea votó a favor de la iniciativa para intentar arreglar el “desaguisado” que a su juicio han causado PP y Vox en esta legislatura, ya que recordó Castilla y León ha perdido 10.000 autónomos, con la gestión de los “reyes” de las políticas del emprendimiento y los enemigos de las “paguitas”. Además, les acusó de no haber avanzado en la simplificación administrativa y en la rebaja de impuestos.

Finalmente, el procurador de Por Ávila Pedro Pascual apoyó la iniciativa ya que consideró que los autónomos necesitan más ayudas y apoyo ante un “futuro incierto y lleno de complicaciones”, con más costes laborales y competencia.