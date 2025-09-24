Francisco Vázquez contrapone la “estabilidad” de la Junta a la “gestión chapucera, continuos escándalos de corrupción y cesiones infames a los separatistas” del Gobierno de Sánchez

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, contrapuso hoy la “estabilidad” que ofrece el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco en la Comunidad con la “gestión chapucera, continuos escándalos de corrupción y cesiones infames a los separatistas” del Gobierno de Pedro Sánchez.

Para el líder ‘popular’ la Junta de Castilla y León “cumple” con la Comunidad porque “somos gente de palabra que quiere dar estabilidad a esa tierra”. “Gracias al liderazgo de Alfonso Fernández Mañueco se está demostrando que estamos gobernando con estabilidad en Castilla y León, con responsabilidad, con eficacia y con cercanía a los ciudadanos”, señaló. Frente a ello contrapuso la “gestión chapucera” del Gobierno de Pedro Sánchez que “antepone sus intereses políticos y personales a los de las personas”. En este sentido, señaló que los “continuos escándalos de corrupción” y las “privilegios” concedidos a sus socios “separatistas” lo va a pagar Castilla y León “muy caros”.

Durante su intervención en la Junta Directiva del PP de Ávila, Francisco Vázquez indicó que el curso político que comienza es “decisivo” en referencia al horizonte electoral de la primavera y destacó las, a su juicio, características de la gestión de Mañueco: “Con estabilidad porque se ha demostrado en el debate sobre el estado de la Comunidad que hay un gobierno sólido y un presidente sólido; con responsabilidad porque da respuesta a los problemas, no como el Gobierno de la nación que siempre echa la culpa al otro de lo que tiene que solucionar; con eficacia, como lo demuestra el funcionamiento de los servicios públicos en Castilla y León, y también con cercanía a nuestros vecinos en los municipios y con las políticas sociales que estamos desarrollando”, afirmó Francisco Vázquez.

Y es que a su juicio, las políticas que está poniendo en marcha el Gobierno autonómico son “útiles y centradas en lo que de verdad importa a las personas, la creación de oportunidades de futuro, la defensa de los servicios públicos esenciales y el apoyo a las familias, a los jóvenes y a nuestros mayores”. En ese sentido recordó que se ha reforzado la sanidad en el medio rural, impulsado políticas de apoyo a la natalidad y a la conciliación y trabajan “día a día para que nuestra Comunidad siga siendo un referente en educación y en servicios sociales y dependencia”. Y en el ámbito económico, continuó siguen apostando por la estabilidad fiscal, por la atracción de inversiones y por el respaldo a los trabajadores, a las empresas y a los agricultores y ganaderos.

Respecto a esta provincia de Ávila, el secretario regional del PP afirmó que “mientras otros miran hacia otro lado, el Partido Popular no se esconde” y apuntó en ese sentido las diez medidas que ya el martes indicó el propio Fernández Mañueco en las Cortes autonómicas, entre ellas el avance de la nueva residencia, el impulso de 144 viviendas más, 200 rutas de autobús gratuitas, el helicóptero medicalizado para noviembre, la futura unidad de ictus, un robot quirúrgico para el hospital o las obras de los centros de salud de Sotillo, Madrigal y Arévalo, así como un complejo deportivo para el campus universitario de Ávila, la ampliación del polígono de Vicolozano y el Plan Territorial de Fomento.

“Y todo esto teniendo en España al peor presidente de la democracia, un gobierno que divide, que desprecia, que agrede día sí y día también a esta tierra”, subrayó Francisco Vázquez, quien remarcó la “urgencia” de “tener un gobierno de Fernández Mañueco en Castilla y León y de Núñez Feijóo en España”, porque “el Partido Popular es el único que puede aglutinar mayorías para dar carpetazo al ‘sanchismo’”.