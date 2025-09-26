El Correo de Burgos

Tres heridos tras la salida de vía de un turismo en la A-62 en Nava del Rey

Un menor y dos adultos resultan heridos al salirse de la vía y volcar el vehículo en el que viajaban

Un accidente de tráfico ocurrido esta mañana en el kilómetro 170 de la A-62, en el término municipal de Nava del Rey y en dirección Burgos, dejó tres personas heridas.

El aviso se recibió a las 7.15 horas, cuando un turismo sufrió una salida de vía, impactó contra el guardarraíl y terminó dando varias vueltas de campana. Tras el siniestro, los tres ocupantes —dos adultos y un menor— pudieron salir del vehículo por sus propios medios y fueron atendidos en el lugar, conscientes.

Hasta el punto del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl, que movilizó recursos de emergencias para asistir a los heridos.

