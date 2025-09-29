Vázquez tacha de "sectario" a Carlos Matínez por calificar de "experimental" la unidad de radioterapa en Soria

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha tachado de "sectario" al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, por calificar la unidad de radioterapia de Soria de "experimental".

"Entiendo que el sectarismo imperante, sectarismo que se debe perfectamente a una persona puesta por Sánchez, le impida alegrarse de las mejoras para la población soriana y para la de Castilla y León e intente con una serie de argumentos entre irresponsables y vacíos, el alegrarse de esta mejora que creo que sea evidente para la población", ha criticado durante la presentación de la campaña de vacunación frente a los virus respiratorios.

El consejero ha argumentado que una persona que "opta a la Presidencia de la Junta" tiene que mostrar "responsabilidad" para, a continuación, pedir que explique a los "profesionales" que trabajan en la Unidad Satélite de Soria que están haciendo "de modo experimental".

"Soy consejero no llega a cuatro años y en este periodo se ha puesto en marcha la unidad de Ávila, la de Soria y está enormemente avanzada la unidad satélite de Palencia. Yo entiendo que otros a lo mejor pueden tener otros ritmos que no parece que sean mucho más acelerados que este y, desde luego, yo lo que pediría a una ciudad es que se alegre de las mejoras que ha habido en su ciudad", ha zanjado.