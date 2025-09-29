Carriedo aboga por situar El Bierzo como "referente europeo del vidrio" en su visita a la empresa Tvitec

Publicado por Europa Press Leon Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha abogado por situar El Bierzo como "referente europeo del vidrio", una apuesta que ha reafirmado este lunes tras conocer el proyecto empresarial de Tvitec, cuya sede en el Polígono Industrial El Bayo, en Cubillos del Sil (León), ha visitado junto a su responsable, Alberto Fernández Sutil.

Carriedo ha subrayado que Tvitec "ha asumido el reto de convertir a El Bierzo en el centro europeo del vidrio y en una de las grandes referencias mundiales del sector", un objetivo que ha calificado de estratégico y que, según ha recordado, cuenta con el respaldo de las administraciones públicas desde 2022.

El consejero ha detallado que la Junta ha cumplido con los dos compromisos asumidos con la compañía, por un lado, la ampliación del Polígono de El Bayo, que ha duplicado su superficie hasta alcanzar los tres millones de metros cuadrados y con Tvitec como principal cliente y, por otro, la línea de financiación facilitada a través de Sodical. "Un polígono no es importante por construirse, lo relevante es llenarlo de empresas, de empleo y de actividad productiva, y eso lo garantiza Tvitec", ha señalado.

En este sentido, Carriedo ha señalado que las nuevas infraestructuras ya están en marcha, mientras que la ayuda financiera concedida en su día ha permitido a la empresa avanzar en sus proyectos. Ahora, ha insistido, queda pendiente que el Gobierno central concrete su aportación para completar la financiación y cerrar el diseño inicial de la iniciativa.

"Estamos ante un proyecto liderado por la empresa, con el impulso y la visión de su máximo responsable, Alberto Fernández Sutil, y en el que la colaboración público-privada está siendo clave. El protagonismo corresponde a Tvitec, y la Junta ha cumplido en aquellos ámbitos en los que se nos ha solicitado apoyo", ha concluido.