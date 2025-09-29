Fallece un varón tras caerle encima un árbol en un pinar de Pedrajas de San Esteban

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Un varón de unos 60 años ha fallecido este lunes, 29 de septiembre, tras caerle encima un árbol cuando cortaba leña en un pinar situado junto a una granja en el Camino de Pedrajos, a las afueras de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 17.38 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada que solicitaba asistencia para el varón e informaba de los hechos.

El 1-1-2 ha avisado de este accidente a la Guardia Civil (COS) de Valladolid y a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, ya que las personas en el lugar no lograban retirar el árbol de encima del herido.

También ha alertado a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Íscar.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha confirmado el fallecimiento del varón herido.