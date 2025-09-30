Interior prolonga la campaña contra incendios hasta el 31 de octubre por la previsión meteorológica "desfavorable"

Medios aéreos combaten un incendio declarado en la zona de Monte Coronado en Málaga. A 1 de septiembre de 2025, en Málaga (Andalucía, España).Álex Zea - Europa Press

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha prolongado la campaña estatal contra incendios forestales hasta el 31 de octubre debido a la previsión meteorológica "desfavorable". "Hasta la finalización de la campaña, el Sistema Nacional de Protección Civil permanecerá en alerta y seguimiento permanente para responder de manera inmediata", ha recalcado.

En concreto, la decisión ha sido tomada este martes en el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) de Incendios, que ha sido celebrada en la sede de este organismo y presidida por la subsecretaria del departamento, Susana Crisóstomo. A ella han asistido la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, así como representantes de distintos organismos del Estado miembros del CECOD.

Con motivo de esta decisión, Protección Civil ha recordado que 2025 es ya el peor año de la década en incendios forestales, tanto en número de siniestros ocurridos como en superficie afectada por los mismos. Entre otras cifras, destaca que se ha quemado un 287% más de territorio (348.349,93 hectáreas) sobre la media del decenio (89.909 ha).

Asimismo, ha resaltado que la campaña estatal contra incendios forestales ya registra ocho víctimas mortales y 79 heridos, lo que supone un incremento con respecto al año anterior del 60 y el 129 por ciento, respectivamente.