EsRadio Castilla y León estrena temporada con la apuesta por la cercanía

Publicado por Marta Gamazo Valladolid Creado: Actualizado:

La nueva temporada de esRadio Castilla y León llega con la cercanía como seña principal. Junto a la cercanía, esta nueva temporada también buscará "una radio directa, cercana e independiente", tal y como ha expresado la directora de Informativos y Programas de la cadena, Tamara Hernández, a este periódico. Hernández también se ha referido a la programación, que define como "muy variada". "Será extensa, de lunes a viernes en Castilla y León y con participación nacional los fines de semana".

La directora de Informativos y Programas de la cadena también destaca que EsRadio es "la única radio de Castilla y León que tiene un programa en colaboración con Europa" y donde se busca, afirma, que todos los sectores tengan cabida. Además, la nueva temporada da especial relevancia a las redes sociales y las nuevas tecnologías, una apuesta en la que se conjugará la radio tradicional con estas nuevas formas de comunicación.

El director de Informativos de esRadio, Juan Pablo Polvorinos, afirma que la radio en Castilla y León es "una apuesta muy viva" en la que la punta de lanza será Federico Jiménez Losantos, así como Luis Herrero y Carlos Cuesta. "La radio en Castilla y León aporta muchísima cercanía, una visión particular y al mismo tiempo una visión global de cómo están las cosas", explica Polvorinos. Además, el periodista habla del "grandísimo futuro" de la radio en Castilla y León. "No hay un medio que de comunicación que sea más caliente e inmediato que la radio. Es cierto que tiene unas desventajas sobre la televisión, que es que no tenemos el poder de la imagen, pero sí que tenemos la capacidad de jugar con la imaginación del oyente".

Polvorinos recordó, además, el papel de la radio cuando se produjo el apagón del pasado 28 de abril a escala nacional. "La radio fue clave. ¿Quién nos iba a decir que utilizaríamos un viejo transistor para no permanecer al margen de las cosas que nos rodeaban?". Acerca de las redes sociales, el periodista reflexiona sobre la importancia de las mismas y apunta a las nuevas formas de consumo de información. "Uno no puede permanecer ajeno a las nuevas realidades. Hay mucho público que consume radio no solo a través del viejo transistor, sino a través de podcast en YouTube, a través de clips de vídeos que encuentran en TikTok o en Instagram. Eso implica hacer un esfuerzo extra y reorientar los recursos que tiene la emisora para que lleguen a más gente, porque sino estás perdido", concluyó Polvorinos.

La gala de presentación de la nueva temporada comenzó a las 20.00 horas en el Teatro Zorrilla, presentada por Tamara Hernández y con la presencia de Juan Pablo Polvorinos como padrino y que contó con la participación de la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal; el director de esRadio Castilla y León, Florencio Carrera; la consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, María González Corral y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.