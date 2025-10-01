El 84,53% de abortos practicados en CyL en 2024 se realizaron en clínicas privadas

La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta el estudio de la información correspondiente a las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en España durante el año 2024, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España).Diego Radamés - Europa Press

Publicado por Europa Press Toledo Creado: Actualizado:

El 84,53 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) que se realizaron en Castilla y León en 2024 tuvieron lugar en clínicas privadas y el 15,46 por ciento restante en centros públicos, según consta en el informe sobre las interrupciones voluntarias del embarazo hecho público este miércoles por el Ministerio de Sanidad.

Además, la tasa de abortos en la Comunidad Autónoma se situó en 8,82 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, por debajo de la media del país que llega a 12,36, y en total se realizaron 3.175 interrupciones voluntarias del embarazo, la mayor parte por mujeres de entre 20 y 24 años (759) y de entre 30 y 34 años (658) con 650 casos de mujeres entre 25 y 29 años y 496 de mujeres entre 35 y 39 años. Según este informe, otros 330 casos corresponden a mujeres de entre 15 y 19 años, 243 a mujeres de entre 40 y 44 años, 20 a menores de 15 años y 19 a mayores de 44 años.

Por provincias, la mayor parte de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en Valladolid, con 749, seguida de León (618), Burgos (480), Salamanca (422), Ávila (200), Segovia (199), Zamora (198), Palencia (185) y Soria (124).

En Castilla y León practicaban abortos siete centros, tres privados y cuatro públicos según este informe que cifra en 2.242 las IVE realizadas en centros extrahospitalarios, todos privados, y en 933 las practicadas en hospitales, 491 en públicos y 442 en privados.

En cuanto a las semanas de gestación, la mayor parte de las IVE, 2.222, se realizaron con 8 o menos semanas, 802 en el intervalo de 9 a 14 semanas, 143 en el de 15 a 22 y ocho con 23 o más semanas.

En más de la mitad de los casos (2.330) no ha habido abortos anteriores, mientras que hay 636 casos con un aborto voluntario anterior, 154 con dos, 40 con tres, seis con cuatro y nueve con cinco o más.

Además, 2.986 se realizaron a petición de la mujer, 49 por grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, 131 por riesgo de graves anomalías en el feto y nueve por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable. Y respecto a la situación laboral de la mujer 1.848 eran trabajadoras por cuenta ajena, 652 desempleadas, 461 estudiantes y 114 autónomas.

Sanidad ha informado de que el año pasado se realizaron 106.172 abortos voluntarios en España, lo que supone un ligero aumento del 2,98 por ciento con respecto a la cifra de 2023 y refleja una tendencia ascendente desde 2020. La ministra, Mónica García, ha señalado que la tasa de abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años se situó en un 12,36, que se mantiene prácticamente estable frente al 12,22 registrado en el ejercicio anterior.

El informe recoge que el número de centros que han notificado IVE asciende a 248, frente a los 230 del año anterior. El 78,7 por ciento de los abortos se siguen realizando en centros privados, frente a un 21,3 por ciento en la red pública. En concreto, los centros públicos realizaron el año pasado 30.900 interrupciones, lo que supone 2.363 más que en el año 2023, mientras que en los centros privados el total fue de 83.609 interrupciones, 563 menos que en 2023.

García ha destacado que estos datos demuestran que la sanidad pública "está ganando peso en la garantía de este derecho", pero ha advertido de que este ligero aumento "sigue siendo insuficiente". "Vamos en la dirección correcta, pero aún no es suficiente", ha aseverado.

"Desgraciadamente, sabemos que hoy muchas comunidades siguen sin cumplir con su parte. El Ministerio va a seguir siendo contundente a la hora de exigir a las comunidades planes claros para darle la vuelta a esta situación", ha advertido la ministra, que ha apuntado como ejemplo al caso de la Comunidad de Madrid, donde ha detallado que en los últimos diez años se han practicado más de 162.000 IVE y apenas 177 han sido en hospitales públicos.

"Esto es absolutamente inaceptable. Además, contraviene la ley del año 2023 e indica que queda mucho camino por recorrer", ha insistido para reiterar que Sanidad trabaja para que "todas las mujeres puedan ejercer este derecho en la red pública, sin obstáculos y sin desigualdades territoriales", dado que es el público es el sistema que garantiza "mayor equidad" y "mayor calidad".

A este respecto, el informe detalla que en la mayoría de comunidades los centros privados predominan en la realización de estas prácticas, con porcentajes que se acercan al cien por cien en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid o Murcia, y que llegan a alcanzarlo en Extremadura, Ceuta y Melilla. En contraposición, en comunidades como Baleares (61,30% en la red pública), Cantabria (88,49%), Cataluña (55,67%), Galicia (77,02%), Navarra (74,82%) y La Rioja (76,11%) los abortos se practicaron más en centros públicos.

AUMENTO ENTRE MENORES DE 20 AÑOS

El informe apunta un aumento de la tasa de abortos voluntarios en todos los grupos de edad, salvo en los de 20 a 24 años y de 25 a 29 años. El mayor incremento de la tasa de incidencia por cada 1.000 mujeres se observa en el grupo de 35 a 39 años (+0,23 por mil), seguido del de 30 a 34 años (+0,16 por mil).

Destaca el aumento en número de interrupciones entre mujeres menores de 20 años, un grupo en el que hubo 11.699 abortos en 2024, en comparación a las 10.934 de 2023, un incremento del siete por ciento. Además, su peso relativo sobre el total de IVE aumentó del 9,14 al 11,01 por ciento.

En total, por grupos de edad, el 10,68 por ciento de las IVE correspondieron al grupo de 15 a 19 años, el 23,27 por ciento al de 20 a 24 años, el 21,84 por ciento al de 25 a 29, el 19,83 por ciento al de 30 a 34, el 15,99 por ciento al de 35 a 39, y el 7,34 por ciento al grupo de 40 a 44 años.

Por comunidad autónoma, Cataluña registró la mayor tasa de IVE (14,89), seguida de Baleares (13,87), que ha adelantado en esta ocasión a la Comunidad de Madrid, que ocupa el tercer lugar con una tasa de 13,56. La mayoría de los abortos fueron por decisión voluntaria de la mujer (94,62%), mientras que el 2,65 por ciento se realizaron por grave riesgo para la vida o salud de la gestante, el 2,44 por ciento por riesgo de graves anomalías fetales, y el 0,28 por ciento por anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave.

En cuanto al momento de la gestación, el informe detalla que el 76,58 por ciento de los abortos se realizaron antes de las ocho semanas. "Lo que muestra que las mujeres están accediendo de forma temprana al sistema sanitario", ha remarcado García. Entre la novena y la decimocuarta semana se situaron el 19,14 por ciento de los casos; entre las semanas 15 y 22, el 4,11 por ciento, y a partir de la semana 23, el 0,15 por ciento.

Además, dos de cada tres mujeres que interrumpieron su embarazo lo hicieron por primera vez, esto es, un 67,6 por ciento, lo que indica una pequeña subida frente al 2023, cuando este dato se situó en el 66,99 por ciento.

Respecto al estilo de vida, el 28,9 por ciento de las mujeres convivía en pareja y el 7,71 por ciento vivía sola, con o sin hijos. El 57,98 por ciento eran trabajadoras por cuenta ajena y otro 17,09 por ciento eran estudiantes. El 36,26 por ciento había completado estudios de Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes, lo que supone una ligera subida respecto a años anteriores. Al margen, el 64,54 por ciento tenía nacionalidad española.

En cuanto al método empleado, el farmacológico, es decir, una opción menos invasiva que consiste en la administración de fármacos autorizados, tuvo un mayor peso en la red pública, donde se realizaron 21.320 actuaciones, frente a las 12.772 en los centros privados. En total, el 31 por ciento de las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo eligieron este método. Así, el método quirúrgico sigue siendo el más utilizado, sobre todo en los centros privados y especialmente en los centros extrahospitalarios.