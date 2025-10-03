Junta recibe entre 3.000 y 5.000 solicitudes diarias de la tarjeta 'Buscyl' y se han tenido que reforzar algunas líneas

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta recibe entre 3.000 y 5.000 solicitudes diarias del nuevo sistema de transporte gratuito, la tarjeta 'Buscyl' como así lo ha asegurado el consejero de Movilidad y Trasformación Digital, José Luis Sanz Merino.

El responsable autonómico ha visitado este viernes el Espacio CyL Digital de Valladolid, ubicado en la calle Enrique IV, con motivo de la entrada en funcionamiento del asesoramiento para los usuarios del 'Buscyl'.

Según los datos ofrecidos por el consejero de Movilidad, el nuevo sistema de transporte gratuito de las líneas autonómicas de autobús en Castilla y León 'Buscyl' ha registrado en un mes más de 350.000 peticiones de tarjetas físicas.

El consejero ha recordado que el procedimiento de tramitación online ofrece una respuestas "más ágil", ya que permite la implantación de sistemas, reduce cargas burocráticas y tarda entorno a cinco días hábiles, frente al plazo de un mes que se necesita en los casos en los que se presenta la solicitud en papel a través del registro administrativo.

Asimismo, el consejero de Movilidad ha señalado que "la demanda ha obligado a reforzar algunas líneas interurbanas" y ha avanzado que "la Junta trabaja con las empresas concesionarias la implantación de un sistema de reservas en los trayectos con mayor intensidad de uso, como la línea entre Zamora y Salamanca o la de Valladolid con Palencia".

A su vez, el responsable autonómico ha defendido que "la gratuidad en el transporte no ha generado problemas estructurales en el servicio" y ha recordado que "los bonos que funcionaban antes de la implantación de la tarjeta 'Buscyl' continúan siendo validos en las áreas metropolitanas".

Igualemente, Sanz Merino ha indicado que "el volumen de tarjetas es superior al de tarjetas sanitarias que tramita 'Sacyl' en todo un año, unas 190.000" y ha añadido que "la Junta resuelve expedientes de manera diaria de las personas no empadronadas en la Comunidad que no tienen derecho a gratuidad".

Durante su visita, Sanz Merino ha indicado que la Junta utiliza la red de Espacios 'CyL Digital' para impartir tallares de captación en competencias digitales "para favorecer el acceso a las personas con mayores dificultades tecnológicas" ha afirmado Sanz Merino.

El responsable autonómico ha explicado que las acciones tienen un carácter quincenal en todas las provincias y que en un futuro se ampliará a aulas móviles y centros asociados con la idea "de reducir la brecha digital y facilitar el acceso al transporte publico a todos los ciudadanos".