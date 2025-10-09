La Junta amplía hasta los dos millones de euros el crédito para el abastecimiento a los ganaderos afectados por los incendios

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.Leticia Pérez

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural comunicó hoy, al Consejo de Gobierno de la Junta, la ampliación del crédito destinado a sufragar los gastos derivados del abastecimiento de alimento y agua a los ganaderos afectados por los incendios, pasando de los 500.000 euros iniciales hasta los dos millones.

Este montante ha servido para que el Gobierno autonómico, a través de la encomienda realizada a Tragsa, suministre casi ocho millones de kilos de comida y 240.000 litros de agua a más de 600 ganaderos y apicultores de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora, beneficiando a 60.000 cabezas de ganado y 14.700 colmenas.

Esta medida es una más de las puestas en marcha por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural dentro del plan de recuperación de los municipios afectados por los incendios, según recordó la Junta en un comunicado recogido por Ical tras el Consejo.

También están en marcha las ayudas destinadas a la reposición de cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados por los incendios; las dirigidas a sufragar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena; las promovidas para que los agricultores, ganaderos o apicultores afectados puedan reconstruir las instalaciones dañadas; o las puestas en marcha para que los municipios muestren su interés en la construcción de balsas destinadas al abastecimiento ganadero.

Junto a todas ellas, la Junta ha aprobado ayudas mínimas de 5.500 euros para 637 agricultores y ganaderos afectados por los incendios por un montante global de 3,47 millones.