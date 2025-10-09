Vázquez deja el acta como procurador socialista para "no ser una distracción" en el objetivo de ganar las autonómicas

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Asegura tener la "conciencia tranquila" y estar "convencido" de que el resultado será "el sobreseimiento del caso

SEGOVIA, 9 (EUROPA PRESS)

El procurador socialista por Segovia José Luis Vázquez ha presentado este jueves su renuncia al acta como parlamentario autonómico para "no ser una distracción" en el objetivo del PSOE de ganar las elecciones autonómicas, por lo que ha comunicado su decisión a primera hora de la tarde al secretario general del partido en Segovia, José Luis Aceves.

Lo ha hecho tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TJCyL) se declaró competente ayer para investigar al segoviano por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso --fue regidor entre 2007 y 2019--.

Horas después, Vázquez ha hecho pública la decisión de renuncia a su cargo en el parlamento regional, pero ha ironizado sobre el titular que debiera haber sido el importante en estas 24 horas, que ha sido la Proposición No de Ley sobre incendios forestales, en lugar de la noticia que ha surgido en torno a la decisión adoptada por parte del TJCyL.

En su condición de aforado, y tras el anuncio del PSOE de Castilla y León de abrir un expediente de suspensión de militancia, Vázquez ha tomado la decisión de abandonar un cargo que ha desempeñado durante seis años, durante los que "ha sido un honor haber podido defender los intereses de los castellanoleoneses".

En declaraciones a los medios, ha recordado que actuó con igual objetivo para sus vecinos de La Granja y Valsaín, durante 24 años en el Ayuntamiento de San Ildefonso, donde trabajó "con tesón, con convicción y siempre poniendo por delante los intereses" de los ciudadanos de la Comunidad y de su localidad, respectivamente.

Vázquez también ha lamentado que haya prácticas políticas con las cuales "lo que no se consigue en las urnas se intenta ganar ensuciando la imagen, la trayectoria y el prestigio de las personas que hacen política", y ha asegurado que se ve "envuelto, y no es la primera vez, en una denuncia".

Por todo ello y para no ser "una distracción", José Luis Vázquez ha decidido renunciar a su acta de procurador, porque quiere evitar "que se utilice de forma mal intencionada" el caso judicial en el que están investigados él, por su época de alcalde del Real Sitio (de 2007 a 2023), su sucesor, Samuel Alonso (también del partido socialista) y una funcionaria municipal.

"DAÑO A LA COMUNIDAD"

Durante su comparecencia para anunciar la renuncia, Vázquez ha cargado contra el Partido Popular al que ha culpado del "daño a la Comunidad Autónoma y a la provincia de Segovia", y ha asegurado que su objetivo ha sido y es "que en La Granja y Valsaín gobiernen quienes quieren a la gente, como el alcalde Samuel, y en Castilla y León sea el Partido Socialista Obrero Español el que gobierne a partir de marzo".

En los mismos términos, ha señalado que con él se quiere "hacer escarnio cuando ni siquiera ha habido juicio" y no está imputado, ni ha comparecido ante tribunales, por lo que él se encuentra "con la conciencia tranquila", porque las decisiones tomadas entonces en La Granja junto a sus compañeros "fueron siempre pensando en lo mejor para los ciudadanos".

De hecho, el político granjeño ha asegurado estar "convencido" de que el resultado será "el sobreseimiento del caso, cuando el tribunal de Segovia recupere el expediente".

Con José Luis Vázquez ha participado en la comparecencia el secretario general del PSOE de Segovia y diputado nacional, José Luis Aceves, quien ha mostrado "respeto cuando se toman este tipo de decisiones" y ha destacado cómo "los socialistas siempre actúan con honestidad y con un alto grado de transparencia".

Además, Aceves ha subrayado que el PSOE su partido no permitirá que se use este caso por parte de "nadie y menos la derecha de esta provincia", a la que ha acusado de haber convertido la comunidad en "Sicilia y León".

José Luis Vázquez ha remarcado que ni él "renuncia a la militancia en el PSOE, ni el partido abrirá expediente para suspensión de la misma, al no tener ya ningún cargo".

"Además, el expediente judicial ya ha sido reclamado por el Juzgado 5 de Segovia, para que sea devuelto desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, con lo que el caso será tramitado por ese juzgado provincial", ha explicado, lo que en su opinión hará que sea un "proceso más ágil, que podría resolverse a finales de este año o principios del próximo".

Por último, aunque la identidad del denunciante permanece desconocida, José Luis Vázquez ha asegurado que "por el perfil tiene que ser algún dirigente o gente del PP porque tan miserable sólo puede ser alguien que tenga esa catadura moral".

Sobre la sustitución en el asiento de procurador, el secretario Aceves ha expuesto la "inmediatez" con que está sucediendo la renuncia, por lo que antes del anuncio de Vázquez no ha consultado al siguiente candidato de la lista, que es Sergio Iglesias, quien en el reajuste del organigrama provincial del PSOE de Segovia fue elegido, la pasada primavera, como secretario de organización del partido en la provincia.

Respecto a la posibilidad de una actuación similar a la de Vázquez por parte del alcalde de La Granja, Samuel Alonso, el secretario Aceves no ha opinado "porque sólo han pasado 24 horas del asunto", aunque ha recordado que "hace ocho meses ya declaró que lo que toca ahora es seguir trabajando por sus vecinos de La Granja".