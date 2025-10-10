Soria nuevo epicentro mundial de la micología unida a la gastronomía y al turismo en un congreso con sabor latino

Publicado por Europa Press Soria Creado: Actualizado:

La capital soriana volverá a ser epicentro mundial de la micología aplicada a la gastronomía y al turismo gracias al XI Congreso Internacional de Cocina y Turismo Micológico 'Soria Gastronómica' que este año, como novedad, tendrá sabor latino con la presencia de la mejor chef de América Latina en 2024, Marsia Tasa.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha presentado este viernes este certamen que se va a celebrar en Soria los días 27 y 28 de octubre. La viceconsejera ha señalado que este congreso bianual tiene el objetivo de "convertir una vez más a la ciudad de Soria en el gran punto de encuentro mundial en torno al conocimiento, la cultura y la innovación micológica".

El evento está organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación Provincial de Soria y el Instituto Europeo de Micología.

ONCE COCINEROS

Sancho ha explicado que "el Congreso contará con once cocineros de prestigio internacional, junto con expertos en turismo micológico y científico procedentes de siete países (España, Japón, India, Francia, Nueva Zelanda, Bolivia y Canadá).

Así, "el Congreso dedica también una atención destacada a la relación entre gastronomía y turismo, un binomio esencial para el desarrollo rural y la diversificación económica de nuestros territorios". Sancho ha añadido que este año, como novedad, "apuesta por un Congreso más abierto y participativo a la ciudad y visitantes, con talleres en diferentes espacios de la ciudad, para que los congresistas puedan vivir Soria, recorrerla y disfrutar de su patrimonio".

El IX Congreso llevará por lema 'Del monte a la vanguardia: Vivir el Monte. Proteger las Setas. Crear sabor'. Se ha configurado un programa que combina demostraciones culinarias y ponencias gastronómicas con talleres interactivos y salidas técnicas al campo.

MÁS ESPACIOS

Entre las principales novedades del programa de 'Soria Gastronómica' destaca la apuesta por la diversificación de espacios, de forma que el Congreso se abra a la ciudad y a sus ciudadanos, buscando la máxima proyección y participación.

En este sentido, el Ayuntamiento de Soria pone a disposición del Congreso el Convento de Santa Clara, el Aula de Cocina del Centro Cívico Bécquer y la sala de cocina del Mercado Municipal. Además, se celebrarán talleres en el campo con visitas al parque micológico de Valonsadero, en el término municipal de Soria

Para la parte más técnica y científica, la sede central del congreso será el Aula Magna Tirso de Molina, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Soria y el Claustro del Convento de la Merced, cedido por la Fundación Duques de Soria, espacios que refuerzan la inmersión cultural y patrimonial de los participantes en la ciudad.

SETAS DE SUDAMÉRICA

Otra de las grandes novedades será la presencia de la cocina de las setas de Suramérica, tanto en su vertiente salada como dulce, que tendrá un protagonismo especial con la chef Marsia Taha Mohamed Sala, reconocida como la mejor cocinera de América Latina en 2024, quien mostrará la riqueza micológica del altiplano boliviano y de la selva amazónica.

En esta novena convocatoria se presentarán los resultados del proyecto europeo Mycotour, que evidencia cómo la micología se ha convertido en un atractivo turístico de primer orden en muchas zonas rurales de España y Europa.

El Laboratorio de Innovación Micoturística Mycotour será coordinado por Fernando Martínez Peña (INIA-CSIC/EMI) y contará con la participación de Yolanda Santos (Soria), Shota Nakano (Japón), Pascale Malenfant (Canadá), Luz López, Chema Paraled y la jefa de Área de Experiencias de la Secretaría de Estado de Turismo, María Monje.

DEMOSTRACIONES Y PONENCIAS

Las demostraciones culinarias y ponencias gastronómicas contarán con la participación de grandes figuras de la cocina. Entre ellas, Igor Zalakain y Cynthia Yaber, del restaurante 'Arzak', en San Sebastián, con tres estrellas Michelin, presentarán una ponencia sobre el tratamiento de las setas en la alta cocina vasca.

Desde Canadá, el restaurante 'Le Clan', con Stéphane Modat de Quebec, recomendado por la Guía Michelin, ofrecerá una ponencia que trabaja los productos locales--pescados, caza, hierbas, frutos silvestres y hongos--, transformados en platos de gran delicadeza, donde las setas se convierten en símbolo del vínculo entre el chef y la naturaleza.

El chef Benito Gómez, referente en Ronda (Málaga) y poseedor de dos estrellas Michelin en su restaurante 'Bardal', participará con una ponencia que une la alta técnica culinaria con el respeto absoluto por el producto del entorno, donde las setas son protagonistas. También participará Juan José Losada, del restaurante 'Pablo' en León, con una estrella Michelin, que mostrará una cocina leonesa de vanguardia, profundamente arraigada en el producto local y de temporada, en la que la micología ocupa un lugar esencial, junto a su sumiller armonizando con los vinos de Castilla y León.

TALLERES INTERACTIVOS

Los talleres interactivos, que se desarrollarán en diferentes espacios de la ciudad, contarán con destacados profesionales como Melania Cascante, del restaurante 'Los Villares', especialista en cocina tradicional y tratamientos de manejo y conservación de productos micológicos. También estarán Carlos y Alba de Pablo, del restaurante 'El Tilo de Vallecas', en Soria que representan una cocina creativa, sostenible y de temporada.

Como invitados de la India y Francia, el Congreso contará con Satish Sridhar y Manon Gingold, que impartirán un taller de cocina micológica India acompañados del productor y comercializador micológico Naveen Patwal.

La vertiente científica tendrá asimismo un espacio protagonista con el taller de micocultura forestal, titulado 'El arte de domesticar las setas silvestres. Descúbrelo tú mismo'. Este taller científico internacional reunirá a expertos de primer nivel: el Dr. Shota Nakano (HOKUTO Co., Japón) con estudios sobre Boletus hiratsukae; el Dr. Alexis Guerin-Laguette (Mycotree Ltd., Nueva Zelanda) sobre níscalos (Lactarius deliciosus); y el Dr. Jaime Olaizola (IdForest, España) sobre Boletus edulis.

Este encuentro combinará investigación, innovación y aplicación práctica en torno al cultivo micológico. Asimismo, las doctoras Eva Guillamón y Laura Mateo Vivaracho, especialistas en biotecnología y micología aplicada, ofrecerán soporte científico a las ponencias de cocina de los talleres, garantizando el rigor, la innovación y la excelencia técnica que caracterizan este congreso.