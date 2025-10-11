Martínez ve "irresponsable y desleal" que nadie del PP "por mandato de Feijóo" acuda al foro de emergencia climática

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, junto al secretario general del PSOE riojano, Javier García.EUROPA PRESS

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ve una "irresponsabilidad" que nadie del Partido Popular "por mandato de Feijóo" acuda a la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, prevista para la próxima semana en Ponferrada, organizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Además ha pedido personalmente al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que acuda porque "la deslealtad institucional no puede pagarla la ciudadanía de Castilla y León".

Carlos Martínez ha realizado estas declaraciones en Logroño donde participa en un acto organizado por el PSOE de La Rioja en el que se va a constituir el Consejo de alcaldes y concejales de la región.

En una intervención ante los medios de comunicación, el también alcalde de Soria ha criticado la decisión conocida de que "14 autonomías del Partido Popular, por mandato de Feijóo, se niegan a acudir al pacto frente a la emergencia climática".

Una cita en la que, como ha destacado, se abordará, "desde el diálogo permanente" entre los sectores profesionales de la gestión forestal, entre las comunidades autónomas, entre los ayuntamientos, al frente del Gobierno de España, una estrategia nacional conjunta que luche contra los incendios forestales.

Un lugar -en definitiva- para "abordar una estrategia nacional que venimos clamando" al que el PP no va a acudir. Como ha criticado "Feijóo ha mandado a sus presidentes que, raudos y disciplinados, se van a negar a acudir a la cita para debatir sobre este pacto de emergencia climática".

"ES EL ABSURDO TOTAL"

Ante ello -reflexiona- "no sé si es negacionismo climático, no sé si es el absurdo total de cuánto peor mejor que siempre practica el Partido Popular cuando está en oposición pero es, sobre todo, irresponsabilidad que ningún consejero, ningún presidente del Partido Popular acuda a esta cita".

Para Martínez, esta decisión "es muy difícil de explicar a la ciudadanía y, todavía más, si es Fernández Mañueco o Quiñones quienes se van a negar a acudir".

Lamenta también que "ahora que los incendios se han apagado, el PP vuelve a las andadas, vuelve a plantear el no hacer nada y no abraza la mano tendida por parte del Gobierno de España que quiere planificar las estrategias de prevención y extinción de incendios de gestión forestal".

El PP "cae de nuevo en esa irresponsabilidad cuando todavía está caliente el monte en toda la zona de León", ha destacado.

Con todo ello le ha pedido a Mañueco que "acuda y cumpla con su obligación" porque "la deslealtad institucional no puede pagarla la ciudadanía de Castilla y León".

Pide -de nuevo- "prepararnos de una forma seria y rigurosa, abrir puentes de diálogo y trabajar de forma conjunta con la Administración General del Estado, con Europa, con los ayuntamientos, con los responsables del sector, con los profesionales de la prevención y la extinción de incendios".

CORRUPCIÓN

En otro orden de asuntos, Carlos Martínez ha lamentado las últimas declaraciones del eurodiputado popular, Raúl de la Hoz, "que, una vez más, arremete contra el PSOE y contra mi persona".

Ante esas declaraciones le ha indicado "al discípulo de Tomás Villanueva, responsable último, ya fallecido, de la trama eólica y del caso 'La Perla Negra', los dos casos de corrupción más importantes que tiene hoy por hoy este país que afectan de forma directa al Partido Popular en Castilla y León" que "no vuelva a insultar".

"Creo que es una irresponsabilidad para aquellos que tampoco han servido para rendir cuentas ni asumir ningún tipo de responsabilidades".

En esa trama de corrupción -ha recordado- "se solicitan cientos de años de cárcel para exconsejeros, exviceconsejeros del Gobierno del Partido Popular, excompañeros de Fernández Mañueco, y más de 800 millones de euros en sanciones y multas por mordidas millonarias en la concesión de parques eólicos".

"Creo que hasta en eso tenemos que intentar dar un giro, un cambio en esta comunidad autónoma para que los 38 años de gobierno en Castilla y León no se conviertan precisamente en todo esto", ha finalizado.