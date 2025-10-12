Mañueco felicita el Día de la Hispanidad y reivindica a CyL como "protagonista" de un "momento que cambió la historia"

Archivo - El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo.Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha felicitado la Fiesta Nacional y Día de la Hispanidad, al tiempo que ha reivindicado el papel que tuvo Castilla y León como "protagonista" de un "momento que cambió la historia".

En una publicación en su perfil en la red social 'X', Fernández Mañueco ha subrayado este día como una conmemoración del "encuentro entre dos mundos que dio origen a los lazos que unen a millones de personas".

"Castilla y León fue protagonista de aquel momento decisivo que cambió la historia", ha ensalzado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien este 12 de octubre asiste en Madrid al acto solemne de homenaje a la Bandera y desfile militar con ocasión del Día de la Fiesta Nacional de España.

Además, con motivo del Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, también ha agradecido a los 7.000 agentes de este cuerpo en la Comunidad, de quienes ha destacado que están "siempre al servicio de las personas y del medio rural".

"Presentes en todos los municipios de nuestra tierra, con honor, sacrificio y lealtad. ¡Viva la Guardia Civil!", ha clamado Fernández Mañueco en otra publicación en 'X', que ha acompañado con fotos junto a miembros de la Benemérita.