Ángel González apuesta por “una norma estatal de salvaguarda” de la ruta jacobea

El director general de Turismo de Castilla y León y comisario de los Caminos de Santiago, Ángel González, participa en la I Jornada de Salvaguarda y Reconocimiento de la Acogida Tradicional Jacobea (ATJ).

El director general de Turismo de Castilla y León y comisario de los Caminos de Santiago, Ángel González, defendió la necesidad de “una norma estatal de salvaguarda” de la ruta jacobea y expresó su deseo de “retomar el diálogo con Galicia”.

Ángel González participó este fin de semana en la I Jornada de Salvaguarda y Reconocimiento de la Acogida Tradicional Jacobea (ATJ), convocada por el Gobierno de Navarra con el acuerdo del Ministerio de Cultura. El encuentro se concibió como un espacio de reflexión conjunta para reactivar el proceso de reconocimiento de la ATJ como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España.

El encuentro, coordinado por el director general de Cultura- Institución Príncipe de Viana, Iñaki Apezteguía congregó a representantes de las administraciones de Navarra, Castilla y León y Asturias, junto a organizaciones jacobeas, asociaciones de hospitaleros, expertos jurídicos y gestores de albergues públicos y privados. La Xunta de Galicia, invitada a participar, excusó su asistencia a última hora, trasladando que su postura “queda reflejada en las alegaciones presentadas al expediente”.