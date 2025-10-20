Martínez se marca como objetivo a corto plazo aprobar el Estatuto de la Mujer Rural

El secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, y la secretaria de Igualdad del PSCyL, Lorena Valle, participan en la jornada ‘Mujeres que sostienen el territorio’.Concha Ortega

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, planteó hoy la aprobación del Estatuto de la Mujer Rural, al ser el eje vertebrador del territorio y de la sociedad, y señaló que será un objetivo a corto plazo para dar visibilidad a sus derechos.

Martínez participó hoy junto a la secretaria de Igualdad de PSCyL, Lorena Valle, en la jornada ‘Mujeres que sostienen el territorio’ que se celebró en el Palacio de la Audiencia de Soria, como recoge Ical.

El líder de los socialistas en la Comunidad aseguró que es mucho más difícil hablar de feminismo en el medio rural, y agregó que la invisibilidad de los problemas de las mujeres que viven en los pueblos hace que los mismos no se pongan encima de la mesa. Es por ello, que insistió en la necesidad de que se habrán espacios para las mujeres rurales, algo que se ha negado durante “mucho tiempo”.

El secretario criticó que haya políticos que quieran hacer involucionar y arrebatar los derechos de las mujeres y en algo tan fundamental como es la decisión sobre su propio cuerpo, y abogó porque el feminismo sea el eje transversal de las políticas sectoriales.

En este sentido, insistió que a partir del 15 de marzo, el PSOE de Castilla y León pondrá encima de la mesa que el feminismo será un pilar fundamental de la transformación y modernización de la Comunidad. “Una vez más en Castilla y León está legislatura se ha producido un retroceso con respecto a la aprobación del Estatuto de Mujer Rural”, reseñó para indicar que algunos intentan ocultar sus derechos y la mujer debe estar en el centro de todas las políticas y debe ser reconocida desde el punto de vista político, social y económico.

Martínez comprometió que las mujeres son una pieza clave del proyecto de transformación que quiere poner en marcha el PSOE de Castilla y León.

Por su parte, Lorena Valle significó que el PSOE concibe la igualdad de la mano de la cohesión territorial y de como principio transversal de las políticas públicas, frente a lo que hace la “derecha junto con la extrema derecha” que reducen su presupuesto.

Asimismo, precisó que se recogerán ideas de las diferentes ponentes para incluirlas en el programa electoral.