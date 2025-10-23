Banquillo por llamar "puta negra y asquerosa" a la camarera de un bar por demorarse a la hora de servirle

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Será enjuiciado junto con otros tres amigos y el encargado del local tras salir éste en defensa de la víctima y liarse todos ellos a golpes

VALLADOLID, 23 (EUROPA PRESS)

La Audiencia de Valladolid celebra juicio el próximo martes, 28 de octubre, contra un hombre acusado de menoscabar la integridad moral de la camarera de un bar a la que, supuestamente, se dirigió en términos de "puta negra" y "negra asquerosa" al recriminar la tardanza con la que le había servido unas raciones que había pedido cuando se encontraba acompañado de otros tres amigos.

El principal acusado, Alfonso P.D, compartirá banquillo con su pareja, Lourdes G, y otra pareja amiga formada por Jesús Ángel G. y Paula R, así como con el encargado del establecimiento, Luis Javier M.C, el primero de todos ellos acusado de un delito de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, en concurso de normas con un delito contra la integridad moral, por el que la acusación pública le pide un año y tres meses de cárcel y multa de 2.700 euros, mientras que el resto se expone a una sanción económica de 600 euros por delito de lesiones.

Además, el fiscal del caso pide para el supuesto autor de tales descalificativos la prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia no inferior a 250 metros a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar frecuentado por ella y la imposibilidad de comunicarse con la misma, junto con su inhabilitación para cualquier profesión y oficio en el ámbito educativo, deportivo o de tiempo libre por espacio de cuatro años y seis meses, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En el juicio se reproducirán hechos que se remontan al 5 de junio de 2022, fecha en la que, sobre las 21.30 horas, la pareja formada por Jesús Ángel G. y Paula R. accedió a la sidrería 'Los Guajes', en la calle Calixto Fernández de la Torre de Valladolid, donde prestaba sus servicios la joven K.I.N.B, de raza negra, y a la que ambos acusados pidieron una consumición y dos raciones.

Como la pareja presentaba síntomas de haber consumido alcohol e inicialmente no parecía que pudiera abonar la cuenta, la camarera retrasó la comanda en la cocina hasta que finalmente procedieron al abono de lo pedido. Justo momentos después accedió al local otros dos amigos de los acusados, la pareja formada por Alfonso P. y Lourdes G, quienes se sentaron con los anteriores junto a la barra.

Fue tras servirles la primera ración cuando estas cuatro personas comenzaron a mantener, supuestamente, una actitud indecorosa, discutiendo entre ellos y llamando la atención del resto de la clientela. Cuando la camarera procedió a servirles la segunda ración, los encausados se quejaron debido al retraso sufrido.

En ese momento, siempre según la acusación pública, Alfonso P. le tiró el plato cuando la camarera se disponía a servirlo y con la intención de humillarla por razón de su color de piel comenzó a insultarla en voz alta. "¡No queremos la ración, no la vamos a pagar, puta, eres una puta negra, eres una negra asquerosa, me das asco, vete a tu puto país, cuando te vea te voy a matar, me he quedado con tu cara!", son los calificativos que el fiscal del caso pone en boca del principal encausado, que solicitó la hoja de reclamaciones y rellenó la misma.

Debido a que persistía en su actitud y que el otro acusado, Jesús Ángel trataba de sacar a la camarera de la barra, entró en escena el cocinero y la metió en la cocina. La víctima llamó entonces por teléfono al encargado y también encausado, Luis Javier M, y éste se presentó, iniciándose una discusión entre el recién llegado y Alfonso que derivó en mutuas agresiones entre ambos y el resto de acusados, con lo que todos ellos resultaron con distintas lesiones.