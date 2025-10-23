Mañueco, de visita a Cascajares, alaba el potencial del sector agroalimentario de CyL, el segundo más potente de España

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado hoy las nuevas instalaciones de la planta de Cascajares en la localidad palentina de Dueñas, con motivo de la conmemoración del 30º aniversario de esta empresa de alimentos de alta calidad.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha agradecido el compromiso de empresas como Cascajares, gracias a las cuales el sector agroalimentario de Castilla y León se ha consolidado como el segundo más potente de España, representando el 10 % del total nacional y con cifras récord en exportaciones, 3.485 millones de euros el pasado año. Iniciativas que, además, constituyen una importante fuente de riqueza y empleo y contribuyen a fijar población en el medio rural.

El Gobierno autonómico sigue apoyando a la agricultura y la ganadería, así como al sector agroalimentario de la Comunidad, como refleja el Proyecto de Presupuestos para 2026, los más altos de la historia, que aumentan las partidas destinadas a este ámbito, garantizando el progreso, el desarrollo rural y la creación de oportunidades y empleo en todo el territorio.

Por otro lado, la Junta continúa ofreciendo ayudas directas y financiación a las empresas del sector, que se incluyen en el marco del Plan de Agroindustria. Además, ha reforzado la marca Tierra de Sabor e impulsa la promoción internacional y la exportación de los productos de la Comunidad, entre otras actuaciones.

INSTALACIONES DE CASCAJARES

Fernández Mañueco ha señalado que el Gobierno de Castilla y León siempre ha apoyado a Cascajares, como lo hizo tras el incendio que sufrieron sus instalaciones en Dueñas. Desde el primer momento, la Junta aprobó distintas medidas como la declaración de situación de especial y extraordinaria trascendencia con el objetivo de acelerar la reconstrucción. Además, el Ejecutivo autonómico cedió maquinaria para que la empresa pudiera reiniciar su actividad cuanto antes y destinó más de 2,6 millones de euros en ayudas.

Finalmente, el presidente de la Junta ha agradecido el compromiso que ha demostrado siempre la compañía con la Comunidad, donde se ha consolidado como un referente del sector alimentario español.