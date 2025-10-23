Alejandro Vázquez sostiene que la Unidad de Radioterapia en Soria está "plenamente operativa"

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, sostuvo hoy que la Unidad de Radioterapia en Soria está “plenamente operativa", y señaló que salvo que los pacientes requieran de alguna “técnica especial” que se proporcione en algún hospital de referencia, el tratamiento se dispensa desde la Unidad del Hospital Santa Bárbara.

“Se ha empezado a dispensar en el mes de julio; tenemos un ritmo bastante adecuado y. sobre todo, no hay ningún paciente que requiera tratamiento radioterápico en Soria que no se le pueda dar el soporte”, incidió.

Por otro lado, recalcó que la Mesa del Mirón se reunirá antes de que acabe este último trimestre del año, tal y como se comprometió, y señaló no entender “el nerviosismo” del PSOE respecto a la convocatoria cuando ya se acordó que la reunión se produciría cuando finalizaran las obras en el Hospital Santa Bárbara.

El consejero realizó estas declaraciones en el marco de las III Jornadas de Investigación en Enfermería (Invescol) organizadas por el Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León, el Colegio de Enfermería de Soria y la Fundación Index que se celebran entre hoy y mañana en el Aula Magna Tirso de Molina y que reúnen a 250 profesionales.