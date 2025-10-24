Un incendio en una fábrica de embalajes de Valladolid se salda con daños materiales en un contenedor con plásticos

Incendio en una fábrica de embalajes situada en la carretera de Villabáñez de Valladolid.Ruben Cacho

Cuatro vehículos y hasta 15 bomberos se desplazaron esta mañana hasta una fábrica de embalajes situada en la carretera de Villabáñez de Valladolid ante el aviso de un incendio, una suceso que se quedó en un susto y se saldó con daños materiales reducidos, según fuentes consultadas por Ical.

El foco se centralizó en un contenedor que contenía embalajes y residuos, el cual se incendió, aunque el fuego no se extendió hasta otras partes de la fábrica.

El aviso fue recibido por el Servicio de Emergencias1-1-2 en torno a las 09.26 horas, por lo que se movilizaron hasta el lugar efectivos Bomberos, Policía Municipal y Nacional, a la empresa distribuidora de energía Nedgia.