Hereu llama a Junts a actuar con responsabilidad "por el bien de Cataluña y de España"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha expresado su "respeto" hacia las deliberaciones internas de Junts per Catalunya después de que el partido independentista estudie convocar una consulta interna para decidir si mantiene su respaldo al gobierno de Pedro Sánchez y les ha pedido que actúen con responsabilidad "por el bien de Cataluña y de España".

Tras visitar la empresa Cropu en Burgos, el ministro ha subrayado que "aún quedan muchas cosas por construir de forma conjunta" mediante el diálogo, vía que considera adecuada para avanzar en el futuro.

Hereu ha afirmado que corresponde a Junts decidir su posición una vez concluya su debate interno y ha insistido en la necesidad de respetar ese proceso, al tiempo que ha indicado que el partido que lidera Carles Puigdemont "se juega mucho".