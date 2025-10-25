Herido en el cuello un hombre de unos 50 años con un machete en un bar de Benavente
Un hombre de unos 50 años ha resultado herido tras sufrir una agresión con un machete en el cuello y la espalda en las inmediaciones de un bar de la calle Sancti Spiritus de la localidad zamorana de Benavente, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.
Los hechos han tenido lugar en torno a las 5.07 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de la agresión y solicitaba asistencia para el hombre herido.
La sala del 112 ha trasladado aviso a Guardia Civil de Zamora, a Policía Local de Benavente y a emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado asistencia que ha atendido y posteriormente trasladado al herido al Hospital de Zamora.