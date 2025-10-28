'Barones' del PP descartan elecciones anticipadas por la falta de presupuestos tras el adelanto en Extremadura

Los presidentes autonómicos del PP durante la clausura del acto de presentación de la ‘Declaración de la Región de Murcia’, en el Teatro Circo de Murcia, a 28 de septiembre de 2025, en Murcia (España).Víctor Fernández - Europa Press

Azcón ve la convocatoria en Aragón como "la última opción" y Mañueco confía en agotar la legislatura

Los presidentes de Aragón y Castilla y León, los 'populares' Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, han descartado este martes un adelanto electoral en sus comunidades autónomas por la falta de acuerdo para los Presupuestos, desmarcándose así de la convocatoria de comicios que anunció este lunes la presidenta de Extremadura, María Guardiola, por el "bloqueo" a las cuentas regionales.

En una comparecencia a última hora de este lunes, la presidenta extremeña informó del adelanto de las elecciones autonómicas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre, una decisión que justificó por la falta de un acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2026 con los grupos parlamentarios, a quienes achacó su "irresponsabilidad".

"No entendemos por qué se frena la posibilidad de aprobar los mejores Presupuestos de la historia en la región", señaló Guardiola, aduciendo que "prolongar este bloqueo exclusivamente beneficia a aquellos que solo piensan en encuestas y no piensan en personas".

Tanto Mañueco como Azcón se encuentran en una situación similar a la de Extremadura, con la aprobación de los Presupuestos de 2026 pendiente de las negociaciones con Vox. En el caso de Aragón, el partido de Santiago Abascal aseguró la semana pasada que "no va a sentarse a negociar" las cuentas regionales con el Ejecutivo autonómico, mientras que en Castilla y León, Vox ha solicitado al Gobierno de la Junta que retire el actual proyecto y vuelva a presentarlo de nuevo.

Según el calendario ordinario, los dos únicos territorios en los que debería haber elecciones en 2026 son Andalucía y Castilla y León, cuyos últimos comicios tuvieron lugar en 2022. En el caso de Aragón, las elecciones tendrían que celebrarse en 2027, ya que las anteriores se celebraron en mayo de 2023, coincidiendo con las elecciones en la mayoría de autonomías y también a nivel municipal.

FEIJÓO ANIMA A SÁNCHEZ A SEGUIR EL EJEMPLO DE GUARDIOLA

Mientras tanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado la decisión adoptada por Guardiola, alabando la "coherencia" de la dirigente extremeña y aconsejando al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que siga sus pasos y adelante las elecciones generales en España.

Para Feijóo, Guardiola "ha hecho lo que ha dicho", recordando que ella avisó que le daría la palabra a los ciudadanos si volvía a ver "bloqueados los Presupuestos" de Extremadura por la "pinza 'anticambio' entre Sánchez y Vox".

"Es imprescindible recuperar la coherencia política en nuestro país. No podemos acostumbrarnos a esta decadencia política. La presidenta de la comunidad autónoma de Extremadura ha sido coherente, porque pertenece a un partido coherente en el que nos creemos las cosas", ha manifestado.

AZCÓN: LAS ELECCIONES ANTICIPADAS SON "LA ÚLTIMA OPCIÓN"

En este contexto, Azcón ha apostado este martes en Madrid por un acuerdo con Vox para sacar adelante los Presupuestos regionales de 2026, por lo que se ha desmarcado del adelanto electoral de Extremadura, manifestando además que los comicios son "la última opción" que contempla.

"En Aragón vamos a tomar nuestras propias decisiones", ha proclamado en declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto, al tiempo que ha defendido que mantiene el objetivo de aprobar las cuentas en la región, si bien ha respetado las decisiones que toman el resto de 'barones' del PP sobre un posible adelanto electoral.

En este contexto, Azcón ha confiado en que "existe la posibilidad" de alcanzar un acuerdo con Vox para aprobar unos Presupuestos que "sigan mejorando la vida de los aragoneses".

MAÑUECO: "LAS ELECCIONES SERÁN EN MARZO"

Unas horas después, también desde Madrid, Mañueco ha cerrado la puerta a unas eventuales elecciones anticipadas. "Agotaremos la legislatura y las elecciones serán en marzo", ha garantizado a preguntas de los periodistas antes de participar en un acto.

"Nosotros no queremos vincular la aprobación de los presupuestos con el ritmo electoral. Si se aprueban unos presupuestos, será a final de año. En marzo acaba la legislatura. Comprometí que íbamos a agotar la legislatura, agotaremos la legislatura y las elecciones serán en marzo", ha sostenido.

Mañueco y Azcón han coincidido en destacar que Núñez Feijóo "respeta" las decisiones que toman los barones en los territorios que gobiernan, y también han mostrado su "respeto" al movimiento de Guardiola en Extremadura.

LA INCÓGNITA DE ANDALUCÍA

En 2026 también tendrán lugar las elecciones en Andalucía, aunque todavía sin fecha definida. El presidente de la Junta, el 'popular' Juanma Moreno, aprobará las cuentas gracias a la mayoría absoluta que cosechó en 2022, por lo que no se prevé un adelanto electoral en la región.

Sobre el adelanto electoral en Extremadura, Moreno valoró que es la "única salida" posible frente a Vox, un partido que, según dijo, "no quiere la gobernabiliad" y "no colabora".