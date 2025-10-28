Familiares de los seis mineros fallecidos en Santa Lucía (León) en 2013 piden depurar responsabilidades y hacer justicia

Familiares de los mineros fallecidos en Santa Lucía (León) en 2013 en el acto protagonizado este viernes en León capital al cumplirse 12 años del suceso, junto al presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel.DIPUTACIÓN DE LEÓN

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Compañeros, familiares y amigos de 'Los seis de Tabliza', los mineros fallecidos el 28 de octubre de 2013 en el Pozo Emilio del Valle, en Santa Lucía de Gordón, por un escape de gas grisú, se han concentrado este martes en León capital para hacer justicia y depurar responsabilidades en torno al suceso, del que se cumplen ya 12 años.

El juicio por la muerte de los seis mineros comenzó el día 5 de abril de 2013 en el Juzgado de lo Penal 2 de León, para sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula de la Hullera Vasco Leonesa, propietaria del pozo. Ese mismo día el procedimiento judicial se suspendió hasta comprobar si existían seguros de responsabilidad, sin confirmar el día exacto en el que se reanudaría para proceder al interrogatorio de los acusados.

Una vez reanudado, el juicio quedó visto para sentencia hace dos años y medio y desde entonces los familiares siguen esperando que se haga justicia, ya que el procedimiento quedó suspendido sin resolverse a causa de la baja médica de la jueza.

Manuel Moure, minero jubilado y padre de uno de los fallecidos, ha manifestado que hubiese sido "muy sencillo" haber evitado la muerte de los seis trabajadores, "simplemente" con guardar una norma de seguridad que era "imprescindible" y que está escrita desde 1992, según la cual no se puede echar carbón cuando hay bóveda. "Solo con eso estarían aquí con nosotros", ha recalcado.

Además, ha querido guardar un minuto de silencio en memoria de todos los fallecidos en la mina "que no han tenido la oportunidad de que nadie haya luchado por ellos" y que son "los grandes olvidados" de España, por parte de todos los gobiernos.

ES "UNA VERGÜENZA"

Manuel Moure ha aseverado que continuará en esta lucha para hacer justicia hasta el final. "O me muero o sigo o se hace justicia", ha subrayado y ha señalado que es "una vergüenza" lo que está ocurriendo en torno al procedimiento judicial, ya que la jueza lleva tres años de baja sin dictar sentencia y quienes están por encima "no dicen ni una palabra".

Además, ha recordado que pasaron 10 años desde que se produjo el accidente hasta que se consiguió sentar en el banquillo a los responsables de la Hullera Vasco Leonesa. "Tuvimos la mala suerte de que la jueza que estaba en nuestro caso, cuando ocurrió lo de la señora Carrasco, se olvidó de lo nuestro y cogieron lo de la señora Carrasco. Si los seis mineros fueran políticos seguro que el problema estaba solucionado a los tres días. Entonces yo voy a seguir en la pelea", ha añadido.

Al ser preguntado si espera alguna respuesta de apoyo por parte de las instituciones, ha expresado que no espera nada de la Junta de Castilla y León porque "es la primera responsable del accidente". ·Resulta que a la semana siguiente del accidente cambia al director de Energía y Minas. No sé por qué", se ha cuestionado.

Según ha explicado, los abogados de los familiares de los mineros fallecidos se encuentran con el "muro" de la baja laboral de la jueza, por lo que de momento no se pueden hacer nada al respecto para agilizar la resolución del procedimiento. En este sentido, se ha preguntado el motivo por el cual no hay un suplente. "Y si se muere, ¿esto se queda parado ya para siempre? Tendrá que haber un suplente", ha apostillado

"UNA CHAPUZA"

En este sentido, ha expresado que no cree "absolutamente nada" en la justicia. "Antes creía poco, ahora nada, visto lo visto. Porque es que ya empezó la chapuza cuando se empezó a investigar. La empresa tuvo 10 años para hacer lo que le dio la gana y los 16 responsables de seguridad estuvieron trabajando impunemente durante cinco años hasta que cerró la empresa", ha puntualizado.

Además, ha señalado que siente impotencia, aunque, ha asegurado, eso "también te da fuerza" para seguir peleando en la calle y con actos reivindicativos, porque "una pancarta pesa muy poco, pero está escrita".

El acto también ha contado con la presencia de algunos compañeros de los mineros fallecidos, como Javier Cañizares, que ha asegurado que el 28 de octubre de 2013 fue uno de los peores días de su vida, tras un suceso "muy traumático" que se tarda en asimilar mucho tiempo y el accidente estaba las 24 horas del día metido en la cabeza. .

Asimismo, ha demandado la depuración de responsabilidades quien porque no puede ser que el caso esté "metido en una bolsa" hasta que pasen los años y no haya una conclusión del proceso judicial.

"SE VIVE MAL"

Finalmente, Itziar Ríos, mujer de uno de los fallecidos, ha confesado que ya no tiene esperanzas en el proceso judicial desde hace tiempo. Visiblemente emocionada, ha asegurado que en esta situación "se vive mal". "Hace más intenso el dolor el pensar que no va a haber justicia. Al principio teníamos algo de esperanza, pero cuando fue pasando el tiempo y vas viendo cómo van las cosas crees que no habrá nada", ha apuntado.

Al ser preguntada si el hecho de que se emitiera la sentencia ayudaría a calmar el duelo, ha manifestado que en cierto modo sí, aunque ha precisado que tendría que haberse resuelto antes.

Los seis fallecidos en Santa Lucía en 2013 tenían entre 35 y 45 años y eran mineros experimentados que en el momento del escape se encontraban en la séptima galería del pozo.

Uno de los trabajadores fallecidos era asturiano, mientras que los cinco restantes provenían de las localidades leonesas de Pradilla, Bembibre, Ciñera de Gordón, Fontanos de Torío y Robles de Valcueva.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel y la vicepresidenta Ana Arias han mostrado su apoyo y el ded la institución provincial a los familiares y compañeros de los mineros fallecidos.