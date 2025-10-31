Soria Ya considera que la negociación bilateral de los presupuestos que propone Carlos Martínez evidencia su "absoluta falta de talante negociador"

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Soria Ya consideró hoy que la propuesta del secretario general del PSOE de Castilla y León, , de negociar los Presupuestos de forma bilateral (PP-PSOE) muestra su falta "absoluta de talante negociador y su incapacidad para entender el diálogo como base política.

“Hablar de consenso y a la vez proponer una comisión bilateral con el PP es una contradicción evidente. Quien excluye al resto de formaciones demuestra que no cree en la pluralidad ni en la democracia representativa”, indicó.

La formación localista precisó que es “especialmente grave” que Carlos Martínez pretenda una negociación a dos PP-PSOE, y avisó que Soria quedará fuera porque se impondrán los intereses de ambos partidos, y la decisión final se tomará, como tantas otras veces, en Madrid.

Para Soria Ya, una negociación bipartita no traerá ningún beneficio para la provincia, ya que solo su participación garantiza que se defiendan las verdaderas prioridades de Soria. “En sus declaraciones, el señor Martínez volvió a olvidar las inversiones pendientes: la agilización de los cuatro centros de salud, la segunda Unidad Medicalizada de Emergencias, el avión de extinción de incendios del Amogable o las carreteras prometidas y aún sin iniciar”, recordó.

También señaló que esta actitud es la “forma de hacer política de Carlos Martínez”, y que ya ha quedado patente en su gestión en el Ayuntamiento de Soria, donde mantiene un conflicto abierto con los trabajadores municipales por su negativa a negociar con respeto y voluntad de acuerdo. “Carlos Martínez aplica siempre el mismo rodillo, que pasa por imponer antes que dialogar y excluir sin escuchar”, subrayó.

También denunció que Martínez no haya atendido en ningún momento a los procuradores de Soria Ya, quienes solicitaron reunirse para conocer las necesidades de Soria. “Pese contar con el apoyo de 19.385 sorianos, que apostaron por una voz independiente en defensa de la provincia, nos desprecia Para la plataforma esta falta de respeto no es hacia sus representantes, sino hacia toda la ciudadanía que nos eligió”, remarcó.

Por otro lado, denunció también la falta de voluntad real de la Junta de Castilla y León para abrir un diálogo constructivo, y afirmó que el Gobierno de Mañueco ha vuelto a presentar unas cuentas en solitario, sin hablar con nadie y confiándolo todo a acuerdos de última hora para sacar adelante los Presupuestos. “Ni rastro de intención de negociar”, lamentó.

“Ya les conocemos. En los presupuestos de 2023 y 2024 presentamos cientos de enmiendas en los trámites parlamentarios, y no aceptaron ni una. En 2025 ni siquiera hubo un intento serio de diálogo, solo una llamada para una foto”, recordó.

Por último, apuntó que los Presupuestos para 2026 solo asignan a la provincia un tres por ciento del total autonómico, pese a que Soria representa el cuatro por ciento de la población, el cinco por ciento del PIB y el once por ciento del territorio. “Con estas cifras, resulta evidente que las inversiones no llegan, las obras se eternizan y las promesas se repiten”, indicó.

Para Soria Ya, el futuro de la Comunidad y de la provincia exige un cambio de actitud que pasa por el respeto, el diálogo y abandonar posiciones arrogantes y partidistas. “Los presupuestos que necesitan los vecinos Soria y Castilla y León deben construirse escuchando a todos, no desde el viejo bipartidismo que tanto daño ha hecho a Soria”, concluyó.